'Sesi Çok Güzel' yarışmasına katılan Mutlu Kaya başından vuruldu

Sertab Erener, Sibel Can ve Gökhan Türkmen'in jüri üyesi olduğu ve Fox TV'de yayınlanan "Sesi Çok Güzel" adlı yarışmaya katılan Mutlu Kaya, silahlı saldırıya uğradı. Genç kadının, yarışma programına katıldığı için bir süredir tehdit edildiği öne sürüldü.

Mutlu Kaya, Diyarbakır'ın Ergani İlçesi'nde, evinde kimliği belirsiz kişi ve kişiler tarafından başından vurularak ağır yaralandı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Fatih Mahallesi'ndeki evinde yaralı halde bulunan Mutlu Kaya, Ergani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Kaya'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çay ocağında çalışıyordu

Genç kadın, bir ilköğretim okulunun çay ocağında çalışıyordu. Üniversiteyi kazanmasına rağmen maddi olanaklar yüzünden okumaya gidemeyen Kaya, fakir bir ailenin kızı. 8 çocuk doğuran annesiyle birlikte evleri olmadığı için evli olan ablalarının evinde yaşıyorlar.

Tek bir odada yatıp kalkan Mutlu ve ailesinin hikayesi, izleyen herkesi ektilemişti. Mutlu'nun Sibel Can'ın teklifini kabul edip İstanbul'a gelmeye karar verdiği anda söylediği "Benim elbisem ve ayakkabım yok" sözü izleyicileri üzmüştü.

'Nasıl kıydılar?'

Haberi alan Sibel Can Instagram sayfasından Muıtlu Kaya'nın fotoğrafını "Benim güzel Mutlu kızım nasıl kıydılar sana. Çok üzgünüm. Yarışma sayesinde tanıdığım, binlerce pırlanta kızımızdan biri olan Mutlu'nun sağlık durumu şu anda çok kritik. Acil şifalar diliyorum. Dualarımızı eksik etmeyelim" notuyla paylaştı.

Saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışmalar devam ederken Posta gazetesinde 17 Nisan 2015'te konuyla ilgili yayımlanan haberde, Kaya'nın babası tarafından edildiği öne sürülmüştü. Haberde, Kaya'ya yönelik tehditlerin "İstanbul'a gidip şarkıcılık mı yapacaksın? Aşiret olarak buna izin vermeyiz" şeklinde olduğu yer alıyor.

Posta'da yer alan haber şöyle: