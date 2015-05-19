Diyarbakır'da Mutlu Kaya'nın başından vurulmasıyla ilgili bir kişi gözaltında

Diyarbakır'da katıldığı bir televizyon kanalındaki ses yarışmasıyla tanınan Mutlu Kaya'ya yönelik silahlı saldırıya ilişkin 1 kişi gözaltına alındı. Olayın ardından konuşan baba Mehmet Kaya, "Kızım, tekrar yarışmaya gitmek için hazırlık yapıyordu. Olayın yaşandığı saate kadar evde prova yapıyormuş" dedi.

Fatih Mahallesi'ndeki evinde henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla başından vurularak ağır yaralanan Mutlu'ya yönelik saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlı ifade işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

'Komşu zannederek kapıyı açmış'

Bu arada, başından vurularak ağır yaralanan 19 yaşındaki Mutlu Kaya'nın Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisindeki tedavisi devam ediyor. Baba Mehmet Kaya, hastane önünde yaptığı açıklamada, "Ben olay sırasında evde değildim. Mutlu akşam ablasına misafirliğe gitmişti. Tekrar yarışmaya gitmek için hazırlık yapıyordu. Olayın yaşandığı saate kadar evde prova yapıyormuş. 3-4 kişi evin önüne gelmiş. Kapıyı çalmış. Mutlu, komşu zannederek, kapıyı açıyor. Kapıyı açınca başına ateş ediyorlar" dedi.

'Sibel Can'dan yardım bekliyorum'

Acılı baba Kaya sözlerini şöyle sürdürdü:

Ben çocuğumu kolay kolay bu seviyeye getirmedim. Devletten olsun, milletten olsun yardım bekliyorum. Kızım sağlığına kavuşsun ben başka bir şey istemiyorum. Özellikle Sibel Can'dan yardım bekliyorum. Sibel, Mutlu'nun annesi gibidir. Olayı gerçekleştirenleri tanımıyoruz, bilmiyoruz. Şüphelendiğimiz kimse yok. Kim ise Allah belasını versin. Devlet onu yakalar, hapse atar cezasını çeker. Önemli olan Mutlu'nun sağlığına kavuşması. Kızımın sağlığı benim için bütün dünya malına bedel.