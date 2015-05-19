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Mutlu Kaya’nın erkek arkadaşı tutuklandı

Mutlu Kaya'nın evinin salonunda yemek yerken vurulmasıyla ilgili 3 kişi mahkemeye sevk edilmişti

19 Mayıs 2015 21:35

Bir televizyon kanalında yayınlanan 'Sesi Çok Güzel' yarışmasıyla tanınan 19 yaşındaki Mutlu Kaya'nın Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki evinde silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili adliyeye sevk edilen 3 kişiden biri olan erkek arkadaşı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mutlu Kaya'nın, Fatih Mahallesi'ndeki evinde silahla başından vurularak ağır yaralanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Veysel E, Ramazan L. ve Cemil Ç'nin adliyedeki sorgusu tamamlandı.

Ergani Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki işlemlerin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden genç kızın eski erkek arkadaşı olduğu bildirilen Veysel E, "öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Diğer şüpheliler Ramazan L. ve Cemil Ç. adli kontrol uygulaması kapsamında serbest bırakıldı.

Kaya'nın tedavisi sürüyor

Bu arada saldırıda başından ağır yaralanan Kaya'nın, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisindeki tedavisi devam ediyor.

Kaya'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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