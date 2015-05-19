Mutlu Kaya’nın vurulmasıyla ilgili 3 kişi daha gözaltında

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, katıldığı bir televizyon kanalındaki ses yarışmasıyla tanınan Mutlu Kaya'ya yönelik silahlı saldırı olayıyla ilgili 3 kişi daha gözaltına alındı.

Olaya ilişkin gözaltında bulunan 4 şüpheliden, aralarında genç kızın eski erkek arkadaşı olduğu belirtilen Veysel E'nin de bulunduğu 3'ü adliyeye sevk edildi

Ergani Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Mutlu Kaya'nın, Fatih Mahallesi'ndeki evinde silahla başından vurularak ağır yaralanmasına ilişkin soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin Diyarbakır'ın Huzurevleri Semti'ndeki operasyonunda aralarında genç kızın eski erkek arkadaşı olduğu bildirilen Veysel E'nin de bulunduğu 3 kişi yakalandı. Olayla ilgili dün de bir kişi gözaltına alınmıştı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifade işlemleri tamamlanan 4 kişiden biri, emniyetten salıverildi.



Şüpheliler Veysel E, Ramazan L ve Cemil Ç, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki sorguları sürüyor.

Kaya'nın sağlık durumu ciddiyetini koruyor





Bu arada, İstanbul'da katılacağı televizyon programı öncesi evde prova yaparken başından vurularak ağır yaralanan Kaya'nın, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi tedavisi devam ediyor. Kaya'nın sağlık durumunun ciddiyetini

koruduğu bildirildi. Kaya'nın ailesinin hastane önündeki bekleyişi de sürüyor.