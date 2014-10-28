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Çevre

Validebağ Korusu'nda nöbet tutanlara polis müdahale etti

Jeneratör taşıyan bir kamyonun geçişine izin vermek istemeyen eylemcileri polis gaz kullanarak uzaklaştırdı

28 Ekim 2014 18:27

Validebağ Korusu mevkiinde mahkeme kararına rağmen devam eden inşaatı protesto edenlere polis biber gazıyla müdahale etti. Müdahaleden hemen önce TOMA çalıştırıldı bunun üzerine bölgede hareketlilik yaşanmaya başladı. Bazı, polislerden bazılarından "iletişim bitti artık" sesleri yükseldi. 

Vildan Çiftsüren'in Radikal'de yer alan haberine göre, bölgede eylemini sürdüren vatandaşlar, jeneratör aracının inşaat alanına girmesini engellemeye çalışınca büyük bir arbede yaşandı. Müdahale sırasında polisler, biber gazı, plastik mermi, cop ve kalkan, biber gazı kullanıldı, kasklar havada uçuştu. İnşaatı protesto edenler çok sayıda çevik kuvvet ekibi tarafından çıkmaz sokağa süpürüldü Demir barikatlar genişletilirken sitedeki tesislere giden tuvaletlerin önü de polis tarafından barikatlarla kapatıldı. Astım hastası olduğu anlaşılan bir kadının biber gazından etkilendiği görüldü. 

İnşaat bölgesinde gerginlik sürüyor.

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