Validebağ Korusu için eylem yapanlar inşaat alanında sabahlayacak

Validebağ'da cami inşaatına karşı çıkan mahalle sakinleri ile çeşitli forum üyelerinin eylemleri sürüyor. Bir kaç gün önce başlayan çağrılar üzerine bugün sabah saatlerinde piknik etkinliği için inşaata karşı çıkan vatandaşlar getirdikleri yiyecek içeceklerle alanda toplanmaya başladı. Alanda bulunanlara yağmurluk, şemsiye, battaniye, yiyecek ve içecek dağıtıldı, imzalar toplandı.

Radikal’den Vildan Çiftsüren’in haberine göre, saat 14.00'de Acıbadem Dörtyol ile Koşuyolu ışıklarda buluşan büyük bir kalabalık grup inşaat alanının sürdüğü alana doğru yürüyüşe geçti. Saat 15.20 de alana ulaşan grup basın açıklamasında bulundu.

Açıklamada; Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Prof.Dr. İbrahim Kaboğlu, Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhcu, İstanbul Barosu başkanı Ümit Kocasakal, CHP Meclis Grup başkanvekili Çetin Karadağ, Mimarlar Odası Avukatı Can Atalay ve mahalle sakinleri söz aldı.

Açıklama sürerken alana giren tüm yolların polisler tarafından kapatıldığı vatandaşların alana gelmesinin engellendiği anonsu yapıldı. Konuşmaların ardından alanda nöbet tutulacağı burada sabahlanılacağı belirtildi. Çevik kuvvet geniş güvenlik önlemleri alırken kalabalığın nöbeti de devam ediyor.