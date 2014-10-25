CHP'li Tanal: Validebağ'daki zabıtalar sahte

CHP İstanbul milletvekili Mahmut Tanal, mahalle halkı ile belediye arasında gerilime yol açan Validebağ Korusu’ndaki cami inşaatını bekleyen zabıtaların ‘sahte’ olduğunu öne sürdü. Tanal, bu kişilerin görevlerine dair kimliklerinin olmadığını ve ‘üstlerine zabıta elbisesi giydirilmiş kişiler’ olduklarını söyledi.

Vildan Çiftsüren’in Radikal’de yer alan haberine göre, bugün CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin de inşaatın sürdüğü bölgeye geldi. Tekin'in ayrılmasının hemen ardından ise gerginlik çıktı. Hafriyat alanından çıkan kamyonun yolunu kesen yaklaşık 30 kişilik gruba polis müdahale etti. Grup ilk olarak kalkanlarla uzaklaştırılmak istendi. Grubun direnmesi üzerine polis gaz kullandı. Arbedede bir eylemci başından yaralandı.

Milletvekilini itip kaktılar

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Üsküdar Validebağ Korusu yanındaki inşaat alanına geldi. Tanal, inşaat çevresinde toplanan bir grup mahalleliye destek verdi. İnşaat alanına giren kamyonun önünde duran Tanal ile zabıta arasında itiş kakış yaşandı. Gerginlik çevredeki vatandaşların araya girmesiyle büyümeden önlendi.

Yaşanan olay sonrası açıklama yapan Tanal, "Bunların kimliklerinin tespit edilmesini istedik. Kimler zabıta memuru kimler zabıta memuru değil. Bunların bir kısmının zabıta memuru olmadığı ortaya çıktı. Zabıta memuru olmayanlara zabıta kıyafeti giydirilmiş, bu bir suçtur. Emniyet müdürlüğüne söyledik" diye konuştu.

Ankara’da da olmuştu

Ankara’da da geçtiğimiz yıl ekim ayında ODTÜ arazisinden geçen bağlantı yolunun inşaatı sırasında ODTÜ öğrencilerinin gösterdiği direnişe müdahale eden kişiler arasında zabıta giysileri ve görevli önlüğü bulunan birçok kişi dikkat çekmiş, CHP Ankara milletvekili Aylin Nazlıaka’nın bir eylem sırasında kameralar eşliğinde bu kişilere kimliklerini sorması üzerine zabıta veya resmi görevli olmadıkları ortaya çıkmıştı. Bu kişilerden bazıları, Nazlıaka’nın kameralar eşliğinde kimlik sorması üzerine kaçarak uzaklaşmıştı.