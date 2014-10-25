Diyanet'ten Validebağ açıklaması: İbadet sevgisi ile tabiat sevgisi karşı karşıya gelecek sevgiler değildir

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Üsküdar'da Validebağ Korusu'nun bitişiğindeki arsaya yapılması planlanan cami ile ilgili yaşanan tartışmalara değinerek, "800 metrekare üzerinde bir cami inşa edilecek. Bir tarafta mescit inşa etmek üzere insanlar görüyorsunuz, bir taraftan da ağaç sevgisi, 'ağaçlar kesilmesin' diye gösteri yapan insanlar görüyoruz. Her şeyden önce bu bize yakışmıyor. İbadet sevgisi ile tabiat sevgisi karşı karşıya gelecek sevgiler değildir" dedi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) işbirliği yaparak oluşturacağı 'KAGEM Orman Projesi'nin açılış törenine Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in yanı sıra Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Nurettin Akman, Çubuk Kaymakamı Cemal Şahin, Belediye Başkanı Tuncay Acehan, İlçe Müftüsü Bilal Kara, kamu kurum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Görmez, burada yaptığı konuşmada, camilerin ağaçlandırılmasına ve mezarlıkların yeşil alanlara dönüşmesi için başlatılan çalışmalara destek olan Orman ve Su İşleri Bakanlığına teşekkür ederek, bütün Diyanet camiasına Orman Bakanlığı ile başlatılan çalışmaya destek olma davetini bildirdi.

'Tabiata karşı daha şefkatli olan kadın kalbi...'

Proje konusunda KAGEM'in bütün üyelerine de teşekkür eden Görmez, "Zannediyorum onlar baktılar ki özellikle erkek kardeşleri bunun üstesinden gelemiyorlar. Tabiata karşı daha şefkatli olan kadın kalbini de harekete geçirerek, bunu başarabileceklerini gösterecekler inşallah" dedi.



Bu tür etkinliklerle amaçlarının sadece ağaç sayısını artırmak olmadığını vurgulayan Görmez, öncelikle amaçlarının insanla tabiat ilişkisini yeniden gözden geçirilmesini sağlamak olduğunu kaydetti.

'Tabiat insanların günahlarını taşıyamaz hale geldi'

İnsanın sadece gönül dünyasını Kerbela'ya dönüştürmediğini aynı zamanda tabiatı da Kerbela'ya dönüştürdüğünü ifade eden Görmez, şöyle konuştu:

"Ben Pursaklar nüfusuna kayıtlı bir vatandaşım. Pursaklar anlamı nereden geliyor? Pursaklar, içerisinde her türlü orduyu saklayacak orman demektir. Kelimenin aslı 'pürsaklar'dır. Dolayısı ile bu orman alanlarına şimdi bakıyoruz az sayıda ağaç görüyoruz. Öncelikli amacımız insanın tabiatla olan ilişkisini yeniden gözden geçirmesini sağlamaktır. Tabiat insanların günahlarını taşıyamaz hale gelmeye başladı. Bizim yapıp ettiklerimizden dolayı tabiat bizi taşıyamaz hale gelmeye başladı. Biz sadece gönül dünyamızı Kerbela'ya dönüştürmedik. Biz içerisinde yaşadığımız tabiatı da Kerbela'ya dönüştürdük. Biz tabiatı o kadar hoyratça kullandık ki, sadece Allah'ın bize verdiği nimetleri yok etmekle kalmadık, bizden yüz yıllarca sonra dünyaya gelecek nesillerin nimetlerini de tüketmeye başladık. Onun için insanoğlu tabiatla ilişkisini yeniden gözden geçirmek durumundadır."

'Tabiatın dengesi bozuldu'

Görmez, insanların her şeye müdahale eder hale geldiğini ve tabiatın mutlak sahibi gibi kendini görmeye başladığını vurguladı.

İnsanın büyük bir tüketim hırsına girdiğini aktaran Görmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanoğlu kainatı ve tabiatı o kadar hoyratça kullandı ki, tabiatın dengesi bozuldu. Tabiatın Müslümanlığı da alt üst oldu. Yüce Peygamber Müslümanı bal arısına benzetti. Bal arısı hep güzel şeyleri yer. Ama biz arının Müslümanlığına da müdahale ettik, arının önüne şeker koyduk ve onun sahte bal üretmesini sağladık. Bu sadece bir örnektir. Biz süte de müdahale ettik ve sahte süt üretmeye başladık. Dolayısı ile kainatın dengesini biz böyle bozduk. Ama İslam Peygamberi devam ediyor. Müslüman bal arısı gibidir. Hep güzel şeyler yer, hep güzel şeyler üretir, her yere konar ama hiçbir yeri ne kırar ne de döker. Her insan züccaciye dükkanına giren fil gibi tabiata girdi ve tabiata müdahale etti. Allah ile ilişkilerimiz bozulunca, tabiatla ilişkilerimizde bozuldu. İnsan büyük bir tüketim hırsına girdi. Büyük bir güç tutkusuna kapıldı ve yeryüzünün mutlak sahibi gibi hareket etti. Tabiatı Allah'ın ona verdiği bir emanet olarak görmeyip, tabiatın sahibi gibi hareket etmeye kalkıştı."

'Tabiat Allah'a teslim olmuş Müslüman’dır'

Kur'an-ı Kerim'in tabiatı Müslüman olarak tasfir ettiğine dikkati çeken Görmez, insanoğlunun tabiatla ilişkiye geçmesini sağlamayı sadece çevre gönüllülerine bırakmamak gerektiğini ve bu konuda diyanet camiasının öncü olması gerektiğini kaydetti.

Cuma namazına 20 milyon insanın camiye geldiğini hatırlatan Görmez, "Tabiat Allah'a teslim olmuş Müslümandır. Tabiat, ağaçlarıyla, ormanlarıyla, nehirleriyle, dağlarıyla, taşlarıyla Allah'ı tesbih ve secde eder" diye konuştu.

Görmez, insanoğlunun tabiatla ilişkiye geçmesini sağlamanın sadece çevre gönüllülerine bırakılmaması gerektiğini vurgulayarak, diyanet mensuplarının ve camilerde görev yapan din görevlilerinin de bu konuda öncü olması gerektiğini bildirdi.

Görmez, "Bu konuda hem kendileri örnek olmalı rehber olmalı hem de cuma günleri 20 milyon insanımız camilere geliyor onlara tabiatla ilişkilerin artırılması noktasına çokça durmalıyız. Onlara canlılara, hayvanlara karşı şefkatli ve merhametli olmayı çok daha fazla anlatmalıyız. Yüce dinimizin bütün kainata, can taşıyan bütün varlıklara karşı nasıl şefkat ve merhametle dolu olmamız gerektiğini, ortaya koyduğunu hepimiz biliyoruz. Ama bunu insanlığa karşı anlatmada hala yetersiz olduğumuzu da açıkça ifade etmek istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Validebağ'a yapılacak cami

Üsküdar'da Validebağ Korusu'nun bitişiğindeki arsaya yapılması planlanan cami inşaatındaki olaylara da değinen Görmez, şunları söyledi:

"Birkaç gündür üzülerek İstanbul'un bir bölgesinde bir tartışmaya şahit oluyoruz. 800 metrekare üzerinde bir cami inşa edilecek. Bir tarafta mescit inşa etmek üzere insanlar görüyorsunuz, bir taraftan da ağaç sevgisi, 'ağaçlar kesilmesin' diye gösteri yapan insanlar görüyoruz. Her şeyden önce bu bize yakışmıyor. İbadet sevgisi ile tabiat sevgisi karşı karşıya gelecek sevgiler değildir. Biz gönül dünyamızın derinliklerinde halen sakladığımız öfkeleri, başka şekillerde ifade etmeliyiz. O öfkeleri, tabiat sevgisiyle ibadet sevgisi, tabiat sevgisiyle mabet sevgisi üzerinden ifade etmemeliyiz. Bu bize asla yakışmıyor. İslam Peygamberi buyuruyor ki, 'Yeryüzü bize mescit kılındı. Yeryüzünde gördüğünüz bütün ağaçlar, çiçekler tabiat ve yeryüzü bir mabet' dolayısı ile ibadet sevgisi ile mabet sevgisini karşı karşıya getirerek birbirimizi üzmek, birbirimize bu sevgiler üzerinden öfkemizi göstermeye kalkışmak bize yakışmıyor. Bunun da biran önce bitmesini sona ermesini diliyorum."

Bakan Yardımcısı Akman ise Bakanlık olarak 2003-2013 yılları arasında 4 milyon hektar alanda çalışma yapıldığını ve toplam 3 milyar fidanın toprakla buluşturulduğunu söyledi.

Akman, son 12 yılda orman varlığının 900 bin hektar artırıldığını, fidan üretiminin ise 6 katına çıktığını, 2008 - 2012 yılları arasında ilan edilen ağaçlandırma seferberliği ile neredeyse Belçika'nın yüzölçümü kadar alanın ağaçlandırıldığını ve adeta bu konuda bir rekor kırıldığını bildirdi.

Bütün bu çalışmaların, halkın desteğiyle hayata geçirildiğini anlatan Akman, "TDV ve KAGEM ile yapılan protokol neticesinde 5 yıl boyunca bin 100 hektar alanda dikilecek 4 milyon 50 bin fidanın, Timur'un fillerinin saklanabildiği kadar sık ormanlarının olduğu rivayetinin olduğu bölgeden başlatılıyor olmasının da bu projenin hedefi açısından çok anlamlı bulduğumu özellikle söylemek istiyorum" dedi.