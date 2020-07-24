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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın 24 saat ibadete açık olması talimatını verdi

Ayasofya, 86 yılın ardından bugün kılınan ilk namazla ibadete açıldı

24 Temmuz 2020 20:47

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin bugünden itibaren 24 saat ibadete açık olması talimatını verdi" açıklamasını yaptı. 

Danıştay 10. Dairesi'nin camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Diyanet'e devredilen Ayasofya'da ilk namaz kılındı. 

İlk namazdan birkaç saat sonra açıklama yapan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya'nın 24 saat ibadete açık olması talimatını verdiğini duyurdu. 

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan, #AyasofyaKebirCamiiSerifi’nin bu günden itibaren 24 saat ibadete açık olması talimatını verdi. #AyasofyaCamii artık 24 saat daima açık olacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz."

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