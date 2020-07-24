Ayasofya'da ilk namaz dünya basınında

T24 Dış Haberler

1934'te müzeye dönüştürülen Ayasofya, 86 yıl sonra bugün cuma namazı ile ilk kez ibadete açılacak. UNESCO'nun dünya miraslarından biri saydığı Ayasofya'nın bugün ibadete açılacak olması, dünya basınında da geniş yer buldu.

Yunanistan'ın en yüksek tirajlı gazetelerinden Kathimerini'nin İngilizce edisyonu, cuma namazından önce binlerce vatandaşın Fatih'te toplanmasını internet sitesinin manşetine taşıdı.

Britanya merkezli BBC de Ayasofya'nın çevresinde toplanan kalabalıkla ilgili bir haber yayımladı. Haberde, "UNESCO'nun dünya mirası saydığı yapıya gidenlerin heyecanlı olduğu gözlemlenirken, herkes durumdan memnun değil. İstanbul'u yöneten sekülarist muhalefet, Ayasofya'yı 86 yıl sonra camiye dönüştürme kararının dini değil, siyasi olduğunu savunuyor" ifadeleri yer aldı.

"Erdoğan milliyetçi tabanına oynuyor"

Katar merkezli Al Jazeera da konu ile ilgili hazırladığı haberinde eleştirilere yer verdi; "Kararı eleştirenler, 17 yıldır iktidarda olan Erdoğan'ı Koronavirüs kaynaklı küresel ekonomik kötü gidişattan sebep kendisine destek erirken, milliyetçi tabanına oynamakla suçluyor".

Al Jazeera'nın İstanbul muhabiri Sinem Köseoğlu da konu ile ilgili bir değerlendirme yaparken, "Bugün 18 milyon nüfuslu şehir için çok büyük bir gün" dedi.

Alman Deutsche Welle de, konuyla ilgili Ayasofya tur rehberi Yannis Köseoğlu ile konuştu. Köseoğlu, "Bir Hıristiyan vatandaş olarak olarak bu durum beni üzse de soğukkanlı kalmaya çalışıyorum" dedi ve Ayasofya'ya hâlâ herkesin girebileceğine dikkat çekti. Köseoğlu, girişlerin artık ücretsiz olacağını vurgularken, "Ama kurallar da olacak" dedi.

The Washington Post: İslamcılar için zafer

The Washington Post'tan Erin Cunningham ve Kareem Fahim, Ayasofya'da bugün namaz kılınacak olmasının Türkiye'deki İslamcı ve milliyetçi kesim için bir zafer olacağını ifade etti.

Reuters: Glü, Ayasofya'da kalabilecek

Dünyanın en büyük haber ajanslarından Reuters da, Ayasofya'da yaşayan kedi Gli ile ilgili bir haber hazırladı ve aboneleriyle paylaştı. Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın da kedi Gli'yi severken görüntülendiğini hatırlatan Reuters, kedinin tekrar ibadete açılan Ayasofya'da yaşamaya devam edebileceğini aktardı.