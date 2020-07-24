Ayasofya protokolü: Berat Albayrak, Süleyman Soylu'nun gerisine düştü

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Danıştay kararı ile müzeden camiye çevrilen Ayasofya Camii'nde 86 yıl aradan sonra ilk namaz kılınırken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan en ön safta yer aldı. Ayasofya protokolünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sağ tarafında ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yer aldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ikinci sırada olduğu protokolde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı olan Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın ise üçüncü sırada yer alması dikkatten kaçmadı.

Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra 4 minaresinden sırayla ezan okundu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kılıç geleneği ile okuduğu hutbenin ardından ilk cuma namazı da kılındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nde kılınan namazda en önde saf tuttu. Erdoğan'ın sol tarafında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bulunurken, sağ tarafında ise MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici yer aldı.

İkinci sırada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gibi isimler yer alırken, Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak ise protokolün üçüncü sırasında yer alabildi.

Ayasofya'da tarihi gün: 86 yıl sonra kılınan ilk namaz için binler Sultanahmet Meydanı'nı doldurdu; Erdoğan ön safta yer aldı