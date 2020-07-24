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Ayasofya ve çevresinde yer kalmayınca Yenikapı miting alanında namaz kıldılar

24 Temmuz 2020 14:29

Danıştay 10. Dairesi'nin camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Diyanet'e devredilen Ayasofya'da ilk namaz bugün kılındı. Bazı vatandaşlar geceden geldiği Sultanahmet Meydanı'nda sabahlarken, bazıları da yoğunluktan dolayı Ayasofya'ya yaklaşamadığı için gözyaşlarına boğuldu. 

Binlerce insan 86 yıl sonra ilk kez kılınacak namaz için Sultanahmet'e geldi. Yenikapı Meydanı'ndan Sultanahmet'e araçlar kaldırıldı. Ayasofya'nın etrafının dolması nedeniyle bazı vatandaşlar da cuma namazını Yenikapı Meydanı'nda kılmak zorunda kaldı.  

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