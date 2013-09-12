Vali Mutlu'nun Kadıköy'deki eyleme tweetli tepki: Ohoh



İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, dün gece Kadıköyde düzenlenen eylemlerle ilgili Twitter'dan sert açıklamalar yaptı. Eylemcilere twitter üzerinden seslenen Mutlu, özellikle Süreyya Operası’nın revir olarak kullanılmasına tepki göstererek “Halkın tiyatrosunu(Kadıköy-Süreyya) polisle çatışanlar için revir yapacağım diye işgal et. Polis çıkarınca da revire saldırı diye yaz dur,ohoh” dedi.

Hatay ’daki olaylarda hayatını kaybeden Ahmet Atakan için dün gece Kadıköy’de düzenlenen olaylar İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’yu kızdırdı.

'Oh harika'

Eylemcilerin neden Kadıköy’ü seçtiklerini ve niyetlerini bugün açıklayacağını söyleyen Mutlu şu ifadeleri kullandı:

Biz her yeri işgal edelim, Kadıköy'de barikatlar kuralım, molotof, demir bilye, havai fişek atalım bunlar gösteri hakkı karışma deyin, Oh harika

Nerede var böyle gösteri hakkı, dünya da gösteremezsin. Polis çekip gitsin diyen marjinallerin bilmesi gereken şey: Halk ve sokak korunacak.

Saat 00.03 e geliyor daha fazla yazmayacağım. Taksim'den sonra neden Kadıköy'ü marjinal gruplar karıştırıyor, hedefleri ne yarın anlatacağım.

Twitter'da gündem olduU

Vali Mutlu'nun sözleri sosyal medyada da gündem oldu. Vali'nin özellikle bir twitinin sonuna eklediği 'ohoh' ifadesi twitter'da hashtag oldu ve kısa süreden en çok konuşulan konular arasına girdi.