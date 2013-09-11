Gül'den Ahmet Atakan yorumu: Can kaybı bu şaka değil

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakanlık'ta düzenlenen demokratikleşme paketinin aldığı son halin konuşulacağı toplantı öncesinde gazetecilere konuşarak, Hatay'da hayatını kaybeden Ahmet Atakan ile ilgili 'Büyük üzüntü duydum. Can kaybı şaka değil. Gereği neyse yapılacaktır' dedi.

İşte Gül'ün açıklamalarından satır başları:

Ahmet Atakan'ın ölümü

Bununla ilgili en titiz incelemeler yapılacaktır. Gereği neyse yapılacaktır. Tartışmalı bir konu gördüğüm kadarıyla. Ama büyük üzüntü duydum. Can kaybı bu şaka değil.

Kimyasal silahlar

Suriye’deki gelişme önemli. Komşu ülkede kimyasal silahların büyük ölçüde olduğunu biliyoruz. Suriye'nin kimyasal silahlardan arındırılması önemli. Bunun taktik değil. Kesin temizlik olması gerekir. Mesele sadece kimyasal silah meselesi değil. ABD’nin de buna böyle bakmaması gerekir. Ortada binlerce insanın öldüğü bir ülke var. Bunu durdurmak gerekir. Muhakkak bir siyasi çıkış stratejisinin olması gerekir. ‘’Kimyasal silahlar teslim edildi. Amacımıza ulaştık. Öbür tarafta ne olursa olsun’’ tavrının doğru olmadığını düşünüyorum. Bunun ortaya konmaması üzücü.

Türk ekonomisi iyi yolda

Türk ekonomisi büyümeye devam ediyor. İyi yolda, daha da iyi olacak. Çeşitli tereddütler vardı. Ama açıklanan rakamlar kaygılara gerek olmadığını gösterdi. Ekonomi yönetimi dünyada ve çevrede olup bitenlerin farkında. Türkiye’nin geleceğinden kimsenin bir tereddüde girmemesi gerekir. Seçimler 1946’dan beri çok partili Türkiye’de. Normal süreçler. Tarihleri belli.

Olimpiyat seçimleri

Üzüldük, herkes elinden geleni yaptı. Nihayet yatışta biri kazanacak, biri kaybedecek. Bu süreçteki içindeki faaliyetlerin hepsi kazanımdır. İstanbul çok iyi tanıtılmıştır.