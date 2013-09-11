Ahmet Atakan'ın ilk otopsi raporu açıklandı

Hatay’da çıkan olaylarda hayatını kaybeden 22 yaşındaki Ahmet Atakan’ın otopsi işlemi tamamlandı. Söz konusu otopsiye göre Atakan’ın, ‘künt genel beden travmasına bağlı etraf ve kafatası kemiği kırıkları ile omirilik kopması, beyin kanaması ve iç organ yaralanmasından gelişen iç kanama’ sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Başsavcılıktan ise açıklama geldi. Açıklamada, vücudunda ateşli silah veya delici kesici alet yaralanmasına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanılmadığının tespit edildiği, belirlenen iç kanama bulgusu ile izlenen kamera görüntülerinden teyit edilen düşme olayının uyumlu olduğu kaydedildi. Ancak kesin ölüm nedeni detaylı inceleme ile ortaya çıkacak.

ODTÜ’de yaşanan olayları protesto etmek ve Suriye’ye yönelik askeri operasyona karşı çıkarak, ‘Savaşa Hayır Yürüyüşü’ düzenleyen gruba polis müdahale etti. Çıkan olaylarda yaralanan ve Antakya Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 22 yaşındaki Ahmet Atakan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ahmet Atakan’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Buradaki işlemlerin ardından cenaze, toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Söz konusu raporda Atakan’ın, ‘künt genel beden travmasına bağlı etraf ve kafatası kemiği kırıklarıyla, omurilik kopması, beyin kanaması ve iç organ yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu’ hayatını kaybettiği belirtildi. Adli Tıp Kurumu’nun olayla ilgili detaylı raporunun ise önümüzdeki günlerde çıkacağı öğrenildi.

Otopsi raporundaki ilgili kısım şöyle:

“Sol pariyetal arkada (kafatasının sol tarafı) etrafından 6x5 cm’lik alanda ekimoz bulunan kenarları kısmen düzenli, dudaklar arasında doku köprüleri bulunan, künt vasıfta yara mevcut olduğu görüldü. Kulakta kan akmakta olduğu görüldü. Sol omuz üstte ve dış yanda ekimozlu (morluk) sıyrık, sol dirsek dış yanda, sol kol altı dış yanda, sol dirsek arkada yer yer sıyrıklar bulunan ekimoz, sol el bileği iç yüzde üç cm’lik ekimozlu sıyrık, sağ dirsekte 7x2 cm’lik ekimozlu sıyrık, sağ dirsek iç yüzde 2x1 ve 1cm’lik ekimoz, sağ dirseikte 3x1,5 cm’lik sıyrık, lomber (omurga) sol arkada paravertebral (omurga) bölgede 11x2,5 cm’lik üst kısımda ekimoz, sağ dış malleolde (ayak bileği) 1,5 cm’lik ekimoz bulunduğu görüldü."

Ateşli silah veya delici kesici alet yaralanması yok

Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan ise yaşamını yitiren Ahmet Atakan'ın ölüm sebebinin belirlenmesi konusunda yapılan ilk çalışmalarla ilgili "Ahmet Atakan'ın vücudunda ateşli silah veya delici kesici alet yaralanmasına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanılmadığının tespit edildiğini, Adli Tıp Kurumu uzmanlarınca yapılan otopsi işlemi sonucunda belirlenen iç kanama bulgusu ile izlenen kamera görüntülerinden teyit edilen düşme olayının uyumlu olduğu değerlendirilmekte ise de adı geçenin kesin ölüm sebebinin ancak ayrıntılı adli tıp kurumu raporu ve diğer delillerin birlikte değerlendirilmesi sonucu belirlenebileceğini" bildirdi.

Tezcan, yaptığı yazılı açıklamada, il merkezinde dün Armutlu Mahallesi'nde meydana gelen toplu gösteriler sırasında Ahmet Atakan'ın hayatını kaybetmesi sebebiyle yürütülen soruşturma sırasında, ölüm sebebine ilişkin detaylı ve çok yönlü araştırma yapılmaya başlandığını belirtti.

Açıklama şöyle:

"Adana Cumhuriyet Başsavcılığının 10 Eylül tarihli otopsi tutanağı'na göre, 'ölümün omurilik kopması, beyin kanaması ve iç organ yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu meydana geldiğinin' ilk etapta tespit edildiği ve ayrıntılı raporun daha sonra verileceği Cumhuriyet Başsavcılığımıza iletildi.

İlk belirlemelere göre, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan ölü muayene işlemleri ile Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan otopsi işlemlerinde hayatını kaybeden Ahmet Atakan'ın vücudunda ateşli silah veya delici kesici alet yaralanmasına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanılmadığının tespit edildiği, Adli Tıp Kurumu uzmanlarınca yapılan otopsi işlemi sonucunda belirlenen iç kanama bulgusu ile izlenen kamera görüntülerinden teyit edilen düşme olayının uyumlu olduğu değerlendirilmekte ise de adı geçenin kesin ölüm sebebinin ancak ayrıntılı adli tıp kurumu raporu ve diğer delillerin birlikte değerlendirilmesi sonucu belirlenebileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Tabib odası 'düşme bulgusu yok' demişti