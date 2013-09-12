Hatay, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki Atakan eylemlerinde polis müdahalesi

Ankara Mamak Tuzluçayır Meydanı'nda biraraya gelen grup Hatay'daki olaylar sırasında hayatını kaybeden Ahmet Atakan'ın ölümünü protesto etti. Barikat kurup, polisin dağılın uyarılarına uymayan gruba TOMA ve biber gazıyla müdahale edildi. Barikatı ateşe veren grup polis müdahalesine taşlarla karşılık verdi.

DHA'da yayımlanan habere göre, Kadıköy Altıyol'da bulunan Boğa Heykeli'nin önünde toplanan yaklaşık 500 kişilik grup Hatay'daki olaylarda hayatını kaybeden Ahmet Atakan'ın ölümünü protesto etmek için toplandı. Grup daha sonra AKP ilçe binasına yürümek isteyince polis gruba müdahale etti. Biber gazı ve tazyikli su ile dağıtılan grup ara sokaklara kartı. Müdahale sırasında çevrede bulunan vatandaşlarda gazdan etkilendi. Polisin müdahalesi ardından çok sayıda kişi gözlatına alındı.

İzmir'deki protestolara TOMA ve biber gazıyla müdahale

İzmir'de yaklaşık 2 bin kişi, Hatay'daki ODTÜ destek yürüyüşünde 22 yaşındaki Ahmet Atakan'ın ölümünü protesto etmek için yürüyüş yaptı. Basmane Meydanı'ndaki AKP Konak İlçe Başkanlığı önünde protestolarını sürdürmek isteyen gruba polis TOMA ve biber gazıyla müdahale etti.

Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda bugün saat 20.00'da toplanan çeşitli siyasi parti, sivil toplum örgütü, derneklere üye yaklaşık 2 bin kişi daha sonra Basmane Maydanı'ndaki AKP Konak İlçe Başkanlığı önünde protesto gösterisi yapmak üzere yürüyüşe geçti. Cumhuriyet Bulvarı'nı trafiğe kapatarak yürüyen gruba polis müdahale etmedi. "Her yer Taksim her yer direniş", "Ahmet'in katili AKP", "Ahmet'in katili AKP'nin polisi" sloganları atan grubun AKP Konak İlçe Başkanlığı'na ulaşmasını engellemek için polis, Basmane Meydanı girişinde TOMA araçlarıyla barikat kurdu.

Gazi Bulvarı üzerine Basmane Meydanı girişine ulaşan grubun dağılması için polis, anons yaptı. Protestoculardan bir kısmı Konak Belediyesi ek binası önündeki TOMA aracını taş ve şişe yağmuruna tuttu. Güvenlik güçlerinin izinsiz gösteri yaptıkları ve dağılmalarını istediği gruptan atılan taş ve şişeler üzerinde TOMA araçları biber gazlı su sıkmaya başladı. Bir süre sonra önde TOMA araçları arkada çevik kuvvet ekipleri olmak üzere polis harekete geçti. Geri çekiliş sırasında çevreden ellerine geçirdikleri malzemeleri yola döküp ateşe veren göstereciler, Gazi Bulvarı üzerinden önce itfaiye kavşağına ardından 2. Kordon'a çekildi. Polisin sıktığı yoğun gazdan çevrede bulunan turistler ile otobüs bekleyen vatandaşlar olumsuz etkilendi. Göstericiler önce Cumhuriyet Meydanı ardından ikinci son olarak Talatpaşa Bulvarı üzerine geldi. Geri çekilme sırasında grubun sayısının oldukça azaldığı görüldü. Burada bekleyen göstericilere polis müdahale etmezken, olaylar sırasında 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.



Hatay'da Gazi Mahallesi'nde müdahale





Hatay'da Ahmet Atakan'ın hayatını kaybetmesini protesto etmek isteyen bir grup, Gazi Mahallesi'nde eylem yaptı. Çöp konteynerlerını devirip barikat kuraran göstericiler, pazar tahtalarından oluşan barikatı ateşe verdi. Olaylar sırasında göstericiler, Gazi Mahallesi İsmet Paşa Caddesinin bir bölümünü trafiğe kapattı. Bunun üzerine polis biber gazı ve tazyikli su ile yüzleri maskeli gruba müdahale etti. Gruptan bazı kişiler sapanlarla polise taş ve misket attı. Müdahale esnasında bazı göstericiler ara sokaklarda akrep araçlarına molotof kokteyli attı. Polis ekipleri TOMA aracı ile yanan barikatı söndürdü. Olayların son bulmasına yakın İsmetpaşa Caddesi'nin sağ ve sol tarafındaki paralel sokaklardan kimliği henüz belenemeyen kişiler tarafından yaklaşık 15 el silah sesi duyuldu. Polis ekiplerinin silah sesi üzerine güvenlik önlemlerini arttırdıkları gözlendi. Çevik kuvvet polisleri, panzer ve akrep araçları ise olaylar bittikten sonra Gazi Polis Merkezi Amirliğine çekildi. TOMA aracı ve bir akrep aracı polis merkezi önünde önlem aldı.