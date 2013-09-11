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Ahmet Atakan'ın ağabeyi Süleyman: Ne oldu da düştü?

Hatay'daki gösteriler sırasında hayatını kaybeden Ahmet Atakan'ın ağabeyi Süleyman: Akrep aracının kardeşimin cesedinin yanından geçtikten sonra halkın onu görmesi, akrebin onu vurduğu izlenimini yaratmış olsa gerek. Kaos ve bilgi kirliliği var

11 Eylül 2013 23:47

Hatay'daki gösteriler sırasında hayatını kaybeden Ahmet Atakan'ın ağabeyi Süleyman Atakan, "Akrep aracının kardeşimin cesedinin yanından geçtikten sonra halkın onu görmesi, akrebin onu vurduğu izlenimini yaratmış olsa gerek. Herkesin oraya hücum edip, 'akrep vurdu polis vurdu' şeklindeki söylemleri spekülasyona neden oldu, kaos ve çok bilgi kirliliği var" dedi.

Akrep aracının ve yerel televizyonun çektiği, kardeşinin düşüş esnasını gösteren görüntülerin sosyal medyada bulunduğunu ifade eden Atakan, "Merak ettiğimiz, kardeşimin çivi gibi dümdüz bir şekilde aşağıya inmesi. Kardeşim atletik yapıda biriydi. Birileri yukarıda ona mı vurdu, yukarıda bir müdahaleye mi uğradı? Kardeşimin dengesini kaybedip düştüğüne inanmıyorum. Şuan araştırılıyor, ne oldu da düştü?" diye konuştu.

 

Ahmet Atakan'ın babası Ali, annesi Emsal ve ağabeyi Süleyman Atakan ile yakınları, merkeze bağlı Çekmece beldesi Pınarbaşı Sokak'taki evlerinde taziyeleri kabul etti.

Ağabey Süleyman Atakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşini kaybetmenin üzüntüsü içerisinde olduklarını, "gencecik bir fidanın" kırıldığını söyledi.

Kardeşinin ölümüyle ilgili çeşitli spekülasyonların bulunduğunu ifade eden Atakan, acılarının çok taze olması nedeniyle kardeşinin düşüş anına ilişkin görüntüleri çok fazla izleme fırsatı bulamadıklarını kaydetti.

İlk etapta kardeşinin düşüş esnasını gören çok az insan olduğunu vurgulayan Atakan, şöyle devam etti: "Akrep aracının kardeşimin cesedinin yanından geçtikten sonra halkın onu görmesi, akrebin onu vurduğu izlenimini yaratmış olsa gerek. Herkesin oraya hücum edip, 'akrep vurdu, polis vurdu' şeklindeki söylemleri spekülasyona neden oldu, kaos ve çok bilgi kirliliği var. Biz de net delillerle, birebir görgü tanıkları ve kamera kayıtlarıyla birşeylere ulaşmaya çalışıyoruz. Bunda da basının, tüm ülkenin sağduyulu bir şekilde hak, adalet neyse onun yerini bulması adına birşeyler yapmasını istiyoruz."

Sosyal medyada, akrep aracı tarafından çekilen bir görüntüde kardeşinin düşüş esnasının yaklaşık 2 metrelik kısmını gösteren görüntünün yanı sıra yerel televizyonun çektiği bir görüntünün de bulunduğunu ifade eden Atakan, "Merak ettiğimiz, kardeşimin çivi gibi dümdüz bir şekilde aşağıya inmesi. Kardeşim atletik yapıda biriydi. Birileri yukarıda ona mı vurdu, yukarıda bir müdahaleye mi uğradı? Kardeşimin dengesini kaybedip düştüğüne inanmıyorum. Şuan araştırılıyor, ne oldu da düştü?" diye konuştu.

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