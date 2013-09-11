Binlerce kişi Ahmet Atakan için eylem yaptı, polis gaz ve su ile müdahale etti

Hatay’daki Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) eylemlerinde düşerek hayatını kaybeden Ahmet Atakan için birçok şehirde gösteri düzenlendi. Taksim Dayanışması ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla yapılan gösterilerde, Taksim’de 26 kişi gözaltına alındı. Gözaltıları görüntülemek isteyen gazetecilere sivil ve çevik kuvvet ekipleri kalkanla müdahale etti.

Ahmet Atakan’ın ölümü birçok şehirde düzenlenen eylemlerle protesto edildi.

Taksim Dayanışması ve çeşitli sivil toplum kuruluşları, sosyal paylaşım siteleri üzerinden yapılan çağrıyla Taksim Meydanı’nda dün saat 19.00’da Hatay’daki gösterilerde hayatını kaybeden Ahmet Atakan için karanfilli anma ve basın açıklaması yapılacağını duyurdu. Bunun üzerine polis dün akşamdan itibaren güvenlik önlemi alarak Gezi Parkı, Taksim Meydanı ve Cumhuriyet Anıtı’nı yaya trafiğine kapattı. İstiklal Caddesi girişinde de önlem alan polis, ellerinde karanfillerle bekleyen yaklaşık 50 kişilik grubun sloganlar atması üzerine kol kola girerek müdahale etti.

Gece boyunca Taksim'de yaşanan olaylar sırasında çok sayıda gösterici gözaltına alındı. İstiklal Caddesi ve ara sokaklarında polis-eylemci gerginliği yer yer sabaha kadar devam etti.

İstiklal Caddesi’nde biber gazı

Bu sırada ellerinde “Ahmet Atakan ölümsüzdür”, “AKP’den hesap soracağız” yazılı pankart taşıyan binlerce kişi sloganlar eşliğinde polis ekiplerine havai fişek attı. Çevik kuvvet polisleri eylemcilere biber gazı ile karşılık verdi. Ara sokaklara atılan yoğun biber gazı nedeniyle bazı vatandaşların nefes almakta zorlandı.

Vali Mutlu: Marjinal gruplara polis zaman zaman müdahale ediyor

Twitter hesabından paylaşımda bulunan İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, "Sayıları 2 bine ulaşmayan marjinal örgüt mensuplarının İstiklal Caddesi'ndeki eylemlerine polisimiz zaman zaman müdahale etmektedir" diyerek, "Bazı yayın organlarında, bu eylemleri yaygın ve güçlü gösterme propagandalarına itibar edilmemesi ve halkımızın emin olmasını dilerim" diye yazdı.

Vekillerden oturma eylemi

Eyleme destek veren CHP’li milletvekilleri Müslim Sarı ve Melda Okur ile BDP’li milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Levent Tüzel ve Sabahat Tuncel, vatandaşlarla birlikte basın açıklaması yapmak için meydana girmek istedi.

Polisin izin vermemesi üzerine oturma eylemi yapan grup adına konuşan Taksim Dayanışması üyelerinden Yüksek Mimar Mühendis Mücella Yapıcı, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’yu eleştirerek “Buradaki şiddet bitene kadar açıklama yapmayacağız. Elimizde sadece karanfil var. Çıplağız, sadece bir sayfalık açıklamamızdan korkuyorlar" dedi.

Levent Tüzel müdahaleyi eleştirerek “22 yaşındaki Ahmet’in bir kez daha polis fişeği ile öldürülmesini lanetliyoruz. Polis şiddetini protesto etmek isteyenlere daha çok polis şiddet uyguluyor. Bu şiddet giderek artacak. Burada açıklama yapılmasına izin verilmiyor. Vali bey ile görüştük Taksim Meydanı’nın gösterilere açık olmadığını söyledi. İstanbul’un hiçbir meydanı düşünce açıklamaya yasaklanmamalı" diye konuştu.

CHP’li milletvekili Müslim Sarı ise Vali Hüseyin Avni Mutlu’nun meydanda açıklama yapmak için sadece vekillere izin verdiğini söyleyerek “Biz halkımızla beraber açıklama yapmak istiyoruz. Bu teklifi kabul etmiyoruz. Bu nedenle açıklamayı da yapmıyoruz ve burada oturmaya eylemi yapacağız" şeklinde konuştu.

Açıklamaların ardından vekiller ile birlikte bekleyen kalabalık ellerindeki karanfilleri İstiklal Caddesi’nin girişine bırakarak oturma eylemi düzenledi. 15 dakikalık eylemin ardından kalabalık alkışlarla Mimarlar Odası’na gittiler.

Barikat kurup caddeyi kapattılar

Beyoğlu Örnektepe Mahallesi’nde yüzleri maskeli bir grup cadde üzerine barikat kurup, barikatı ateşe verdi. Örnektepe Mahallesi’nde yüzleri maskeli bir grup Etibank Caddesi üzerine çöp konteynerleri ve banklarla barikat kurup, barikatı ateşe verdi.

Taksim'de gazetecilere polis müdahalesi

Taksim'de yaşanan olaylar sırasında çok sayıda gösterici gözaltına alındı. Polisin göstericileri gözaltına alması sırasında bazı vatandaşlar gözaltına alınan kişileri polisin elinden almaya çalıştı. Bu sırada görüntü almak isteyen kalabalık bir basın grubuna sivil ve çevik kuvvet polisleri müdahale etti.

Basın mensupları, foto muhabirleri ve kameramanlar kalkanlarla uzaklaştırıldı. Arbede sırasında bir basın mensubu kolundan yaralandı. Yaralı gazeteci arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü.

Milli maça biber gazı arası

Taksim’deki olaylar Ümit Milli Takım'ın İsveç'le oynadığı 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçını da etkiledi.

Polisin, protestolarda kullandığı gaz, rüzgarın etkisiyle Kasımpaşa'daki Recep Tayyip Erdoğan Stadı'na ulaşınca, oyuncular etkilendi.

Bunun üzerine hakem maça ara verdi. İki takım futbolcuları soyunma odasına giderken, yaklaşık 1.5 saatlik aranın ardından maç, kaldığı yerden devam etti.

Kaptandan eylemcilere anons: Binmeyin batarız

İstanbul'da Kadıköy'den Karaköy'e geçmek isteyen kalabalık grubu şehir hatları vapuru kaptanı uyardı.

Taksim'e geçmek isteyen bin kişiden gazla kalabalık grup, şehirhatları vapuruna yönelince vapur kaptanı '1200'den fazla kişi binmesin batarız' diye yolcuları uyardı. Vapur daha sonra yolcusunu alarak Karaköy'e doğru hareket etti. Kadıköy'de iskelede kalanlar ise çarşıya doğru yürüyüşe geçti.

Gazi Mahallesi'nde polis müdahalesi

Sultangazi İsmet Paşa Caddesi'nde eylemler yapıldı. Çöp konteynerlerini devirip barikat kuran ve barikatı ateşe veren kalabalık, Gazi Mahallesi İsmet Paşa Caddesi’ni trafiğe kapattı. Bunun üzerine polis biber gazı ve tazyikli su ile yüzleri maskeli gruba müdahale etti. Polisin müdahalesine göstericiler molotof, taş ve şişe atarak karşılık verdi. Cadde üzerinde polis-eylemci çatışması devam ediyor.

Kadıköy'de de polis şiddeti

Ahmet Atakan’ın ölümünü protesto etmek isteyen ve 23.30’da Boğa’da toplananlara gaz bombalarıyla müdahale etti.

Ahmet Atakan’ı anmak isteyen kitle saat 23.30’da Boğa’da toplandı. Buradan yürüyüşe geçenlerin yolu Söğütlüçeşme Metrobüs durağında polis tarafından kesildi.

Polisin gaz bombalarıyla kitleye müdahale etmesi üzerine insanlar ara sokaklara dağıldı. Polis müdahalesi saat 00.30 itibari ile Bahariye'ye sıçradı. Olaylar sabah saatlerine kadar devam etti.

Hatay'da Atakan'ın cenazesinin ardından polis müdahalesi

Hatay'da dün akşam Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ndeki (ODTÜ) eyleme destek için düzenlenen gösteride yaşamını yitiren 22 yaşındaki Ahmet Atakan’ın bugün öğleden sonra toprağa verilmesinin ardından olaylar çıktı. Atakan’ı polisin öldürdüğünü ileri sürerek yürüyüş yapan 1000 kişilik gruba polis tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahale etti. Müdahale sırasında grubun arasında bulunan CHP milletvekilleri de, tazyikli su ve gaz bombalarının hedefi oldu.

Ahmet Atakan’ın Çekmece Beldesi’ndeki cenaze töreninin ardından toplanan kalabalık grup, Uğur Mumcu Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti. Armutlu Mahallesi’nde toplanan ve Gündüz Caddesi boyunca yürüyen grubun önüne barikat kuran polis, ’dağılın’ uyarısında bulundu. Grubun yürüyüşü sürdürmesi üzerine polis, tazyikli su ve gaz bombası kullanarak kalabalığı dağıtmaya çalıştı.

Bu sırada, yürüyen grubun arasında bulunan CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün ile Hatay milletvekilleri Mevlüt Dudu, Hasan Akgöl ve Refik Eryılmaz da, tazyikli su ve gaz bombalarının arasında kaldı.

Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Osmaniye’den gelen ekiplerle de takviye edilen polisin tazyikli su gaz bombalarıyla müdahalesiyle yürüyüş yapan gruptakiler ara sokaklara dağıldı.

Polisin sert müdahalesi karşısında ara sokaklara dağılan grup bir süre sonra yeniden toplandı. Gündüz Caddesi’nde polis müdahalesine karşı çöp konteynerleri ile barikat kuran grup, araç lastiklerini ateşe verdi.

Polis, göstericilerin yeniden yürüyüşe geçmesi ihtimali üzerine bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Bu sırada polis yetkilileri ile bazı göstericiler ve milletvekilleri arasında sert tartışmalar oldu.

Kızılay Meydanı da kapatıldı

"AKP faşizmi Ahmet Atakan’ı aramızdan aldı. Ahmet Atakan için sokağa çıkıyoruz" sloganıyla sosyal medya üzerinde örgütlenen gruplar toplanmalar için 9 ayrı güzergah belirlediler. Kızılay Meydanı’na göstercileri sokmak istemeyen polis de şimdiden önlem almaya başladı.. Kızılay Meydanı’na çıkan birçok yola TOMA ve akrepler konuşlandırıldı. Başbakanlık Merkez Binanın etrafı da polis barikatlarıyla çevrildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki tüm Çevik Kuvvet polisi mesaiye çağrıldı. Başta Güvenlik Şube olmak üzere birçok şubeden de destek alındı. Bir polis helikopteri de havadan denetim için hazır bekletiliyor.

Eylemciler Eskişehir'de Tren Durdurdu

Göstericiler, Üniversite Caddesi Haller Gençlik Merkezi karşısında bulunan tren hemzemin geçidine yürüyerek oturma eylemi yaptı. Grup, yolu araç ve demiryolunu trafiğe kapattı. Gruptakilerden bazıları raylara yattı. Gelen bir yük treni, grubu görünce durdu. Grubun eylem devam ediyor.

Twitter’da sahte hesaptan provokasyon

Hatay’daki olaylar sırasında Ahmet Atakan isimli gencin hayatını kaybetmesinin ardından yükselen hassasiyeti provoke etmek isteyen bazı gruplar Twitter’da sahte bir ölüm haberleri yaydı.



Twitter’da bazı kullanıcılar Hatay’da Aycan Karaali isimli bir gencin polisin attığı gaz kapsülüyle başından vurulduğu, komaya girdiği ve ameliyata alındığı iddia etti.



Bazı televizyon kanalları da haberi yayınladı. “Armutlu'da yaralanan, beyin kanaması geçiren Aycan Karaali’nin kafasında 5 çatlak var” "Beyin ameliyatına alınan Aycan Karaali'nin kalbi ameliyatta iki defa durdu. Durumu ciddiyetini koruyor" haberleri kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu.



Twitter’da “Aycan Karaali” ve “#DirenAycan” başlıkları altında yaralı olduğu iddia edilen kişi için mesajlar paylaşıldı. Ancak saatler süren tartışmaların ardından Hatay’da böyle bir kişi olmadığı ortaya çıktı. Twitter ve Facebook’taki Aycan Karaali isimli bazı kişiler mesajlarla yaralı kişinin kendileri olmadığını açıkladı.



Twitter’daki yalan haberin, Aycan Karaali isimli bir kullanıcının hesabından, arkadaşı olduğunu iddia eden kişi tarafından atılan twitlerle yayıldığı ortaya çıktı.

Denizli

Denizli'de Ahmet Atakan'ın ölümünü protesto etmek için toplanan gruba polis müdahale edince olaylar yaşandı. Başına sopayla vurulan bir polis yaralanırken, iki eylemci gözaltına alındı.

İzmir

İzmir'de yaklaşık 3 bin kişi, Ahmet Atakan'ın ölümünü protesto etmek için yürüyüş yaptı. Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda toplanan çeşitli siyasi parti, sivil toplum örgütü, derneklere üye yaklaşık 3 bin kişi daha sonra Basmane Maydanı'ndaki Ak Parti Konak İlçe Başkanlığı önünde protesto gösterisi yapmak için yürüyüşe geçti. Cumhuriyet Bulvarı'nda trafik şeridini kapatarak yürüyen gruba polis müdahale etmedi. Bazı apartlanlardan balkonlara çıkanların alkışlı destek verdiği görüldü.

Zonguldak

Ahmet Atakan'ın yaşamını yitirmesinin ardından Zonguldak'ta bir araya gelen yaklaşık 70 kişilik grup protestoda bulundu. Madenci Anıtı önünde toplanan, aralarında TGB, İşçi Partisi, CHP Gençlik Kolları, TKP ve Bülent Ecevit Üniversitesi Öğrenci Kollektifi üyelerinin yer aldığı grup, Hatay'da yaşamını yitiren Ahmet Atakan için saygı duruşunda bulundu. Kalabalık, basın açıklamasının ardından yanlarında getirdikleri 3 ampulu yere atarak kırdı. Grup daha sonra Gazipaşa Caddesi'ni takiben Valilik önüne kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında cadde araç trafiğine kapanırken, caddenin bir şeridini ulaşıma açık tutmaya çalışan polis ile eylemciler arasında tartışmalar yaşandı. Kalabalık, Valilik önünde bir süre daha slogan atarak dağıldı.

Eskişehir

Eskişehir'de Hatay'da hayatını kaybeden Ahmet Atakan'ın ölümünü protesto eden yaklaşık bin kişilik grup, yürüyüş yaptı. Göstericiler, Üniversite Caddesi Haller Gençlik Merkezi karşısında bulunan tren hemzemin geçidine yürüyerek oturma eylemi yaptı. Grup, yolu araç ve demiryolunu trafiğe kapattı. Gruptakilerden bazıları raylara yattı. Gelen bir yük treni, grubu görünce durdu. Grubun eylem devam ediyor.

Mersin

Merkez Yenişehir ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde akşam saatlerinde toplanan yaklaşık 300 kişilik grup, Barış Meydanı'na doğru ellerinden pankartlarla sloganlar atarak yürüyüşe geçti. Barış Meydanı'na gelen grup, 'Katil polis', 'Bunun hesabı sorulacak' ve 'Hükümet istifa' sloganları atmaya devam etti. Grup, buradan tekrar yürüyüşe geçmek isteyince yürüyüşe izin vermeyen polis ile eylemciler arasında kısa süreli arbede yaşandı. Bu arada grup tekrar yürüyüşe geçmek istediği sırada çevik kuvvet polisleri cop kullanarak grubu dağıttı. Olaylar sırasında 8 kişi polis tarafından göz altına alındı.