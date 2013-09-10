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Ahmet Atakan'ı, Ali İsmail ve Abdullah Cömert'in aileleri uğurladı

Hatay'da ODTÜ'ye destek eyleminde hayatını kaybeden Ahmet Atakan toprağa verildi

10 Eylül 2013 19:32

Hatary'da dün gece düzenlenen eylemler sırasında yaşamını yitiren Ahmet Atakan toprağa verildi. Abdullah Cömert'in ve Ali İsmail Korkmaz'ın aileleri de törene katıldı.

Ahmet Atakan’ın cenazesi otopsisinden sonra Adana 'dan Antakya’ya yola çıktı. Antakya’da Ahmet’in vurulduğu yerde bekleyenler Arap Alevilerinin bir geleneği olan 'bahur' yaktılar. 15.00'e doğru Akdeniz Hastanesi'nden alınan cenaze aracının peşinde binlerce genç yürüdü. Cenaze Ahmet’in evine ulaştığında, Abdullah Cömert ve Ali İsmail Korkmaz ’ın aileleri de evde bulunuyordu.

Atakan'ın cenazesi daha sonra omuzlarda taşınarak sloganlar ve dualar eşliğinde Pınarbaşı Mahallesi mezarlığına götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından Ahmet Atakan'ın cenazesi toprağa verildi.

Cenaze törenine Atakan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Hatay milletvekilleri Hasan Akgöl, Mevlüt Dudu, Refik Eryılmaz da katıldı.

 

'Suçu barış istemekti'

 

Ahmet Atakan'ın tabutunun başında ağıt yakan annesi Emsal Atakan, oğlunun fotoğrafını da elinden bir an olsun bırakmadı. Emsal Atakan  "Oğlum halkı için direndi. Bu yolda canını verdi. Biz başından sonuna kadar oğlumuzun yanındaydık. Anne , 'Biz delikanlıyız , direneceğiz bu düzene karşı çıkacağız' diyordu. 'Ahmet'imin acısını bana yaşatanlara Allah evlat acısı yaşatsın, yüreğim kanıyor. Ben bir anneyim, bütün annelerin yüreği yandı. Suriyeli anneler, Ethem'in annesi, Ali İsmail'in annesi, Abdullah'ın annesi, zalimlerin zulmünü yaşadı. Bütün annelerin ve öldürülen evlatlarının suçu barış istemekti" dedi.

 

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