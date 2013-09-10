Hatay'da hayatını kaybeden Ahmet Atakan'ın görüntüsü

Hatay'da ODTÜ'de yapılmak istenilen yolu protesto için eylem yapan grupta bulunan 1 kişi olaylar sırasında hayatını kaybetti. Armutlu Mahallesi'ndeki gösteriler sırasında ağır yaralanan Ahmet Atakan'ın (22) ölümüne ilişkin resmi açıklama yapılmadı. Görgü tanıkları ise Atakan'ın yakın mesafeden başına isabet eden gaz kapsülü sonucu öldüğünü ileri sürdü.

Ağır yaralı olarak Akdeniz Hastanesi'ne kaldırılan, oradan Antakya Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Atakan'ın kalbinin durduğu ve burada yapılan müdahaleyle yeniden hayata döndürüldüğü öğrenildi. Yeniden kalbi duran Atakan'ın hayatını kaybettiği bildirildi.

'Kafasına darbe aldı'

Olayın ardından Antakya Devlet Hastanesi önünde toplanan Atakan'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Hastane önünde toplanan vatandaşlar, polise tepki gösterdi. Gruptakilerden bazılarının polise şişe atmasının ardından biber gazıyla müdahale edildi.

Müdahaleden sonra grup, yeniden toplanarak araçlarla Armutlu Mahallesi'ne geçti. Grup, Armutlu Mahallesi'nde eylemini sabaha dek sürdürdü.

Bu arada, Antakya Devlet Hastanesi'ne gelen CHP Hatay Milletvekili Hasan Akgöl, burada gazeteciler yaptığı açıklamada, Atakan'ın kafasından darbe aldığını gördüğünü, kesin ölüm nedeniyle ilgili adli raporun ardından açıklama yapacaklarını kaydetti.

'Ahmet çatıdan filan düşmedi, her şey gözlerimizin önünde oldu'

Antakya AKA-DER tarafından görgü tanıklarının aktarımlarına yer verilen açıklamada cinayetin sorumlusunun Ahmet Atakan'ın bulunduğu sokağa gaz bombası atan Akrep cinsi polis aracı olduğu belirtildi. Ötekilerin Postası haber portalında yer alan Antakya AKA-DER imzalı açıklama şöyle:

Ahmet çatıdan filan düşmedi, her şey gözlerimizin önünde oldu, akrepler artık çok az kalan kitleyi de dağıtmak için Armutlu içine Gündüz caddesine girdi ve evlerden, damlardan taşlar, su depoları ve şişeler üstüne yağınca hızlarını alamayıp her yeri gaza boğdular ara sokaklara ardı ardına gaz fişekleri atıldı, Ahmet de kaçmaya çalışırken başından gaz fişeği ile vuruldu, yere düştü. Akrep ilerlerken, Ahmet'in yattığı yere üst üste gaz yağdırdı insanlar yanına yardıma gidemesin diye, Ahmet'in dört bir yanından gazlar havaya doğru yükseldi, ambulansı aradık ama mahalleye giremeyeceklerini söylediler ve mahalledekiler özel bir araba ile Ahmet'i hastahaneye götürdüler, olay bundan ibarettir, tekelci polis devleti içimizden birini daha katletti, burjuva medya polisleri ve bu devleti aklamak için haber uyduruyor.

Ahmet'in ölüm anı kameralara yansıdı

Anadolu Ajansı tarafından servis edilen ve ilereyen akreplerin yanında bir kişinin yere düştüğü görülen görüntülerin Ahmet Atakan'ın ölüm anı olduğu belirtiliyor. Görüntülerde ara sokaklarda hızla ilerleyen Akrep tipi polis araçları görülüyor. Aracın hemen sol yanıda bir kişinin yere düştüğü görülüyor. Görüntülerde yere düşen kişinin aracın oldukça yakınında olduğu görülüyor.