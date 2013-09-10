Ahmet Atakan'ın ölümüne siyasilerden tepki: Biliyoruz vicdanınız yok

Hülya Karabağlı/ ANKARA

CHP Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan, Ahmet Atakan'ın Hatay'ın Antakya ilçesinde gerçekleştirilen ODTÜ'ye destek yürüyüşünde hayatını kaybetmesi üzerine siyasilerden tepki geldi. Tarhan, “Biliyoruz, vicdanınız yok sizin muktedirler, kalbiniz yok. Genç ölümleri protesto ederken polis müdahalesi sırasında ölen Ahmet Atakan’ın ölüm sebebi üzerinden bile rant sağlamaya çalışırsınız siz. Üzerine döktüğünüz ağır betonu kaldırmaya, bu ülkenin kangren uzuvlarından, sizlerden kendilerini korumaya çalışan gençleri düşman ilan ettiğiniz, yakıp, yıkıp, göz çıkartıp, can aldığınız yetti artık. Bunların hesabı sorulmayacak mı sandınız? Ateşin düştüğü ocaklar, sabırların yetmeyeceği o anneler, babalar hepsi kardeşimizdir, ölenlerin hepsi oğullarımızdır artık. Ve biliyoruz ki, ruhları şad, mekanları cennet olacak”.

BDP: Hatay’da polisin yol açtığı 7. ölüm

BDP Genel Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, Gezi direnişinin başladığı günden bu yana Hatay’da polisin yol açtığı 7. Ölümün yaşandığına dikkat çekilerek, “Atakan da tıpkı diğer ölümlerde olduğu gibi hedef gözetilerek açılan ateş sonucu hayatını kaybetmiştir” dendi. Yazılı açıklama şöyle.

Dün Hatay’daki protestolar sırasında yaşanan ölüm olayı polis terörünün geldiği boyutu gözler önüne sermektedir. 22 yaşındaki Ahmet Atakan’ın başına gaz kapsülünün isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtilmektedir. Çok açık görülmektedir ki Atakan da tıpkı diğer ölümlerde olduğu gibi hedef gözetilerek açılan ateş sonucu hayatını kaybetmiştir.

7 bin 832 kişi polisin ağır saldırısıyla yaralandı

Hatay’daki ölüm Gezi direnişinin başladığı günden buyana polisin yol açtığı 7’inci ölüm olayı olmuştur. Mayıs’tan buy ana bu ülkede demokratik hakkını kullandığı için 7 kişi emniyet güçleri tarafından katledilmiştir. Yine insan hakları örgütlerinin kayıtlarına göre; bugüne değin 7 bin 832 kişi polisin ağır saldırısı sonucu yaralanmış, 10 kişi gözünü kaybetmiştir. Saldırıların ortak noktası hedef gözetilerek gaz bombası atılması, hedef alarak ateşli silah kullanılmasıdır.

Hükümet bizzat sorumlu

Türkiye’nin taraf olduğu uluslar arası sözleşmeler gaz bombalarının kullanılmasını savaşta bile yasaklamasına rağmen, bu silahlar bizzat hükümetin talimatıyla bu ülkede hak arama mücadelesi yürüten insanlara karşı acımasızca kullanılmaktadır. Yaşanan bunca ölüm ve yaralanma olayına rağmen polis terörünün dur durak bilmemesi bu sürecin bizzat hükümet tarafından yönetildiğini göstermektedir.

Demokratik toplumsal muhalefete tahammül göstermemesi, muhalefetin sesinden korkması, demokratik etkinlikleri bastırmaya çalışması hükümetin demokrasiden, toplumsal taleplerden, özgürlüklerden ne anladığını açıkça ortaya koymaktadır.

Yaşanan bunca ölüme rağmen gerekli tedbirler almak yerine halen öldürmeye devam eden kamu görevlilerini ödüllendirme yoluna giden hükümet bu tutumu nedeniyle bugüne değin yaşanan tüm ölümlerin ve yaralanmaların bizzat sorumlusudur.

Hatay valisi ve emniyet müdürü açığa alınmalı

Buradan bir kez daha hükümeti uyarıyoruz. Polis terörünü biran önce durdurun, bu ölümlerin sorumlularını derhal yargı önüne çıkartın. Hükümet olarak bu ölümlerin hesabını halka verin. İçişleri Bakanı’na çağrı yapıyoruz: Hatay’da yaşanan bu olay nedeniyle oranın Valisi ve Emniyet Müdürü derhal açığa alınmalı, haklarında yasal işlem başlatılmalıdır.