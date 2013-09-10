Ünlülerden tepki: Hrant Dink intihar etti; Ahmet Atakan çatıdan düştü!..

Ahmet Atakan'ın Hatay'ın Antakya ilçesinde gerçekleştirilen ODTÜ'ye destek yürüyüşünde başına isabet ettiği belirtilen gaz kapsülüyle hayatını kaybetmesinin ardından, aralarında sanat, siyaset ve basın camiasından çok sayıda ünlü ismin de bulunduğu binlerce kişi sosyal medya hesaplarından yaşananlara isyan etti. Oldukça kısa bir süre içinde twitter gündemine yerleşen #AhmetAtakan hashtag'ini kullanarak görüşlerini paylaşan ünlü isimler şunları paylaştı

Harun Tekin @harun_tekin

madımak, önündeki kalabalık yangını söndüremeyince yandı; festus okey kendini vurdu; hrant dink intihar etti; ahmet atakan çatıdan düştü.

Ufuk Uras @UfukUras

Bır gencımızı daha kaybettık, bunun bır sıyası sorumlulugu yok mu?Bır bakanın ıstıfası ıcın kafanızdakı olum sayısı lımıtı nedır?

Cemil İpekçi @CEMIL_IPEKCI

Benim için bu gece gencecik ölen evladımıza sevinenlere vatan haini bile denmez,onlar kana susayan aciz,korkak, vahşi yaratıklar.

enver aysever @enveraysever2

Daha yirmisinde çocuğa kıyan bir ülke nasıl huzurlu olur? Ahmet Atakan derin acının adı'

Armağan Çağlayan @Armagan_caglaya

Çocuklar öldürülmesin, şeker de yiyebilsinler ........ #AhmetAtakan

ezel akay @ezop2011

Diyorlar ki "Devlete katil deme". Olur. Seri Katil." Arat Dink

Atilla Taş @AtillaTasNet

Polis Hatay'da, bir Destan daha yazdı! #AhmetAtakan

Metin Uca @MetinUca

Öldürmeyi kimin iyi bildiği zamanla ortaya çıkıyor. Ahmet Atakan da genç ölümsüzler arasında acılarımızı arttırarak ne yazıkki yerini alıyor

sarp akkaya @akkayasarp

Günaydın... "Ahmet Atakan"

sermiyan midyat @sermiyanmidyat

Bir öz daha gitti. Söz bitti. #AhmetAtakan

Nurgül Yeşilçay @nrglyslcy

YETER!!!!#AhmetAtakan