Ünlülerden tepki: Hrant Dink intihar etti; Ahmet Atakan çatıdan düştü!..

Ahmet Atakan'ın Hatay'ın Antakya ilçesinde gerçekleştirilen ODTÜ'ye destek yürüyüşünde başına isabet ettiği belirtilen gaz kapsülüyle hayatını kaybetmesinin ardından, aralarında sanat, siyaset ve basın camiasından çok sayıda ünlü ismin de bulunduğu binlerce kişi sosyal medya hesaplarından yaşananlara isyan etti. Oldukça kısa bir süre içinde twitter gündemine yerleşen #AhmetAtakan hashtag'ini kullanarak görüşlerini paylaşan ünlü isimler şunları paylaştı
Harun Tekin @harun_tekin
madımak, önündeki kalabalık yangını söndüremeyince yandı; festus okey kendini vurdu; hrant dink intihar etti; ahmet atakan çatıdan düştü.
Ufuk Uras @UfukUras
Bır gencımızı daha kaybettık, bunun bır sıyası sorumlulugu yok mu?Bır bakanın ıstıfası ıcın kafanızdakı olum sayısı lımıtı nedır?
Cemil İpekçi @CEMIL_IPEKCI
Benim için bu gece gencecik ölen evladımıza sevinenlere vatan haini bile denmez,onlar kana susayan aciz,korkak, vahşi yaratıklar.
enver aysever @enveraysever2
Daha yirmisinde çocuğa kıyan bir ülke nasıl huzurlu olur? Ahmet Atakan derin acının adı'
Armağan Çağlayan @Armagan_caglaya
Çocuklar öldürülmesin, şeker de yiyebilsinler ........ #AhmetAtakan
ezel akay @ezop2011
Diyorlar ki "Devlete katil deme". Olur. Seri Katil." Arat Dink
Atilla Taş @AtillaTasNet
Polis Hatay'da, bir Destan daha yazdı! #AhmetAtakan
Metin Uca @MetinUca
Öldürmeyi kimin iyi bildiği zamanla ortaya çıkıyor. Ahmet Atakan da genç ölümsüzler arasında acılarımızı arttırarak ne yazıkki yerini alıyor
sarp akkaya @akkayasarp
Günaydın... "Ahmet Atakan"
sermiyan midyat @sermiyanmidyat
Bir öz daha gitti. Söz bitti. #AhmetAtakan
Nurgül Yeşilçay @nrglyslcy
YETER!!!!#AhmetAtakan