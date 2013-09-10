'Atakan'ın yüksekten düştüğüne dair bulgu yok, kafasında çökme var'

Hatay’da öldürülen Ahmet Atakan’ın ilk otopsisinde bulunan Hatay Tabip Odası Başkanı Selim Matkap, valiliğin “yüksekten düştü” açıklamasına tepki gösterdi. Maktap, “Buna dair kanıt yok, Vali nereden biliyor ölüm sebebini?” dedi.

Ayça Söylemz'in Bianet'te yer alan haberine göre, Hatay’ın Antakya ilçesindeki ODTÜ direnişinde hayatını kaybeden 22 yaşındaki Ahmet Atakan’ın sabaha karşı götürüldüğü Hatay Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk otopsisine giren Hatay Tabip Odası Başkanı Selim Matkap, ilk verileri bianet’e anlattı.

Matkap, Hatay Valiliği’nden bu sabah yapılan “Elde edilen ilk verilere ve bilgilere yüksek bir yerden düşmüş olabileceği değerlendirilmektedir” şeklindeki açıklamaya da tepki gösterdi.

'Başında künt travma tespit edildi'

Dr. Matkap, olayın ardından Hatay Devlet Hastanesi’ne gittiğini ve ön otopsiye girdiğini ifade etti:

“Atakan’ın vücudunda yüksek bir binanın üzerinden düştüğünü ispatlayan bir bulguya rastlamadık. En önemli iki bulgu var: Birisi akciğerlerde kanama, diğer kafa travması.”

“Kafasında künt travma olarak tabir edilen çökme kırığı ve morarma vardı. Ölüm sebebi bunlardan biri. Bunlarla ‘yüksekten düştü’ diye açıklama yapılamaz.”

“Zaten Valiliğin peşinen açıklama yapmaması gerekir. Kesin bilgi elde etmeden açıklama yaparak kamuoyunu yönlendirmeye çalışıyor. Otopside yüksekten düşmeyi belirten tıbbi bulguya rastlamadık. Kemiklerde, bacağında, kolunda kırık yoktu. Düşenlerde genelde bu kırıklar görülür.”

Görgü tanıkları 'gaz kapsülü'diyor

Otopsinin ardından olay yerine de giden Dr. Matkap, görgü tanıklarıyla da hem hastanede hem olay yerinde konuştuğunu belirtti: “Görgü tanıkları da olayı şöyle anlatıyor: ‘Ana caddeye çıkan ara sokakta dururken iki akrep gelip ortaya gaz bombası attı, gaz bulutunda kaybolduk. Rüzgar dumanı dağıtınca Ahmet’in yerde yattığını gördük.’ Yanındaki arkadaşlarının tanıklığı böyle.”

“Abdullah için de böyle açıklama yapmıştı”

Hatay Valiği daha otopsi işlemleri tamamlanmadan, olayın hemen ardından yaptığı açıklamada, Atakan’ın “yüksek bir binadan düşüp öldüğünü” ileri sürdü.

Dr. Matkap, Hatay Valiliği’nin, Hatay’da öldürülen Abdullah Cömert’in ölümüyle ilgili de böyle çelişkili açıklamalar yaptığını hatırlattı.

3 Haziran’da öldürülen Cömert’in ölümüyle ilgili ertesi gün açıklama yapan Valilik, önce ölüm sebebinin silahla yaralanma olduğunu söylemiş sonra bu açıklamasını geri çekerek, Cömert’in başına darbe aldığının tespit edildiğini belirtmişti.

Dr. Matkap, “Otopsi tamamlanmadı, sonucu belirlenmedi, Vali Ahmet’in yüksekten düştüğünü nereden biliyor?” diye sordu.

Örnek ve bulgular İstanbul'a gönderilecek

Ahmet Atakan'ın ilk otopsisi Hatay Devlet Hastanesi'nde yapıldı, örnek ve bulgular daha sonra Adana'ya gönderildi. Adana Adli Tıp uzmanlarının hazırladığı ilk rapora göre Ahmet'in ölüm nedeni genel beden travması. Raporda Ahmet'in kafasındaki kırıktan bahsediliyor. Adalet Bakanlığı yetkilileri de Ahmet Atakan'ın kafasındaki kırığa neyin neden olduğunun belirlenmesi için örnek ve bulguların İstanbul'a Adli Tıp Kurumu'na gönderileceğini söyledi.

Emniyet: Polisin Ahmet Atakan'a müdahalesi yok

Polis, Hatay'da Ahmet Atakan'ın hayatını kaybettiği olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Polis kamerası görüntülerinde sahsın yüksekten düştüğü anda ve öncesinde polis araçlarından saldırıda bulunanlara yönelik herhangi bir müdahale olmadığı anlaşılmaktadır" denildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Hatay İlinde meydana gelen gösteriler sırasında hayatını kaybeden Ahmet Atakan ile ilgili kamuoyunda çıkan haberler üzerine aşağıdaki açıklama yapılmıştır.

Hatay ilinde, 9 Eylül 2013 günü düzenlenen protesto gösterileri sırasında Gündüz Caddesinde devriye görevi yapan polis araçlarına saat 01.10 sıralarında bir grup gösterici tarafından apartmanlardan taş, briket ve metal cisimler atılarak saldırıda bulunulmuştur. Kamuoyuna yansıyan polis kamerası görüntülerinde de şahsın yüksekten düştüğü anda ve öncesinde polis araçlarından saldırıda bulunanlara yönelik herhangi bir müdahale olmadığı ses ve görüntü incelemelerinden anlaşılmaktadır.

Adalet Bakanlığı yetkililerine dayanılarak verilen ilk otopsi sonuçlarından “ölümün künt genel beden travmasına bağlı etraf ve kafatası kırıklarıyla birlikte omurilik kopması, beyin kanaması ve iç organ yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu meydana geldiği” ifade edilmektedir. İlk otopsi sonuçları bulgularına göre şahsın yüksekten düşme sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirilmektedir.

Şahsın ölümüyle ile ilgili tüm bilgi, belge ve görüntüler adli soruşturmaya esas olmak üzere yetkili makamlara gönderilmiş ve İçişleri Bakanlığı tarafından konunun soruşturulması için müfettiş görevlendirilmiştir. Merhuma Allahtan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı dileriz."

CHP'li vekil: Ahmet'i akrep aracındaki polis vurdu

Radikal'den Miray Çimen'e konuşan, CHP Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, Hatay’da hayatını kaybeden Ahmet Atakan’ın ‘binadan düştüğü’ne ilişkin iddialarının doğru olmadığını söyledi. Dudu, “Görgü tanıkları var; gaz kapsülüyle, Akrep aracının çok yakın mesafeden sıkıldığı yönünde” dedi.

Ahmet Atakan Hatay'daki gösterilerde hayatını kaybetti.

Olaylar sırasında Hatay’da bulunan CHP Milletvekili Mevlüt Dudu, Radikal’e yaptığı açıklamada, eylem yapılan yerde olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

“Valilikten ‘Binadan düştü’ şeklinde bir açıklama yapıldı. Görgü tanıkları var; gaz kapsülüyle, Akrep aracından çok yakın mesafeden sıkıldığı yönünde. Ayrıca cenazeyi gören arkadaşlarımız da başka hiçbir yerinde kesinlikle bir kırık olmadığını söylüyor. Binadan düşen adamda herhalde başka izler de olur.”

Valiliğin açıklaması

Hatay Valiliği, saat 00.57 sıralarında Gündüz Caddesi üzerinde devriye gezen güvenlik birimi tarafından 1 kişinin binadan yola düştüğü anonsu yapılması üzerine derhal 112 Acil Servis ile görüşülerek bir Ambulans gönderildiğini belirtirken, “Ancak olay yerinde bulunan şahıslar yaralıyı kendi imkânları ile hastaneye götürmek istemiş, sonrasında yaralı olarak Antakya Devlet Hastanesi’ne getirilen Ahmet Atakan isimli vatandaşımız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir” açıklamasında bulundu.

Hatay Valiliği internet sitesinde yer alan açıklamada 09 Eylül 2013 Pazartesi günü Hatay Merkeze bağlı Armutlu Mahallesi Gündüz Caddesi üzerinde toplanarak, Gezi Parkı eylemleri ve Tuzlu Çayır’da yaşananları protesto etmek amacı ile Gündüz Caddesi’ni trafiğe kapatan grubun “kanunsuz” yürüyüşe geçmesi üzerine, gruba dağılmalarının, aksi takdirde müdahale edileceğinin ikaz edildiği belirtildi.

Ancak, yapılan tüm ikaz tekrarlarına rağmen grubun yürümekte ısrar etmesi ve grup içerisinden güvenlik birimlerine sapanla bilye ve taş atılması üzerine, gruba tazyikli su ve gaz ile orantılı müdahalede bulunulduğu ve dağılmalarının sağlandığı anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Ara sokaklara kaçan şahısların bir süre sonra cadde üzerinde tekrar toplanarak yola barikat kurmaları, barikatı ateşe vererek barikat gerisinden ve çatılardan havai fişek, taş ve bilye atarak mahalle sakinlerine zarar vermeleri üzerine gruba tekrar müdahalede bulunularak dağılmaları sağlanmıştır.

10 Eylül 2013 Salı günü saat 00.57 sıralarında Gündüz Caddesi üzerinde devriye gezen güvenlik birimini tarafından 1 kişinin binadan yola düştüğü anonsu yapılması üzerine derhal 112 Acil Servis ile görüşülerek bir Ambulans gönderilmiştir.

Ancak olay yerinde bulunan şahıslar yaralıyı kendi imkânları ile hastaneye götürmek istemiş, sonrasında yaralı olarak Antakya Devlet Hastanesi’ne getirilen Ahmet Atakan isimli vatandaşımız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Konu Adli Makamlara intikal ettirilmiş olup, çok yönlü olarak araştırılmaktadır.”

Adalet Bakanlığı: Ölüm sebebi yüksekten düşmeye bağlı

Atakan'ın başına gaz kapsülü isabet etmesi sonuçu öldüğü iddialarına, Adalet Bakanı Başdanışmanı Adnan Boynukara, Twitter'dan cevap verdi.

Boynukara Twitter'da şunları yazdı: Ahmet Atakan'ın otopsi işlemi tamamlanmış ve şuanki verilere göre ölüm sebebi yüksekten düşmeye bağlı ölüm olarak açıklanıyor.