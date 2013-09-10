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Gündem

Ahmet Atakan için 21 ilde eylem çağrısı

Ahmet Atakan'ın öldürülmesi üzerine sivil toplum kuruluşları birçok ilde toplanma çağrısında bulundu

10 Eylül 2013 17:00

Ahmet Atakan'ın öldürülmesi üzerine sivil toplum kuruluşları vatandaşlara toplanma çağrısında bulundu. Atakan'ın ölümü birçok ilde protesto edilecek. Protesto eylemlerinin yer ve saatleri şu şekilde

İstanbul

Ahmet Atakan’ın katledilmesi üzerine acil toplanan Taksim Dayanışması bütün İstanbulluları saat 19.00′da Taksim Meydanı’na çağırdı.

Ankara

Ankara’da mahallelerde saat 20.00′da buluşan halk Kızılay’a yürüyecek

Kızılay – Güvenpark

Dikmen – Ziraat Bankası Önü

Mamak – Tuzluçayır Meydanı

Batıkent – Batıkent Meydanı

Keçiören – Yunus Emre Direniş Parkı

Seyranbağları – Özgürlük Parkı

Yüzüncüyıl – Migros Önü

Eryaman – 3.Etap Kavşağı

İzmir

İzmirliler 20.00′da Alsancak’ta Sevinç Pastanesi önünde buluşuyor.

Antalya

Aydın Kanza Parkı’nda saat19.00’da toplanılacak Cumhuriyet Meydanı’na yürünecek.

Adana

Adana Küçüksaat 5 Ocak Meydanı’nda saat 19.00’da toplanılacak. Eylemi Adana Halkların Demokratik Kongresi, İnsan Hakları Derneği, KESK Adana Şubeler Platformu, Disk Adana Bölge, Adana Tabip Odası, Halkevleri, ÖDP, Çağdaş Hukukçular Derneği, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği düzenliyor.

Kocaeli

Kocaelililer Cumhuriyet Parkı’nda saat 19.00′da buluşacak.

Gebze

19.30 Gebze Çamlık Parkı

Tarsus

Tarsus halkı 18.00′da Özgürlük (Yarenlik) Meydanı’nda bir araya geliyor.

Çanakkale

Çanakkale halkı saat 18.00′da Özgürlük Parkı’nda buluşup İskele Meydanı’na yürüyecek. Saat 19.00′da İskele Meydanı’nda olunacak.

Bolu

Bolu Halkevi, saat 18.00′da Kardelen Meydanı’ndan AKP önüne yürüyecek.

Bursa

Bursalılar saat 19.00′da Setbaşı Mahfel önünden Heykel’e yürüyecek.

Aydın Didim

Aydın Didim’de saat 18.00′da Eğitim Sen binasında bir basın açıklaması yapılacak.

Eskişehir

Eskişehir halkı 18.00′da Espark önünde buluşacak.

Çorum

Çorum halkı Özdoğanlar önünde saat 20.00′da buluşacak.

Antep

Antep halkı, 17.00′da Yeşilsu Parkı’nda buluşacak

Afyon

Afyonlular, 20.00′da Anıt Park’ta bir araya gelecek

Trabzon

Trabzon Halkevi 17.30′da Meydan Park’ta basın açıklaması yapacak.

Balıkesir

Saat 18.00 TTM önü

Bandırma

Saat 19.00 Cumhuriyet Meydanı

Uşak

Saat 19.00 Tiritoğlu Parkı

Samsun

Samsun muhalefeti, 19.00′da Öğretmenevi önünden Çiftlik Caddesi’ndeki Akbank önüne yürüyecek. Samsun’da yarın (11 Eylül) da Atakum Amfi Tiyatro’dan Atakum AKP’ye bir yürüyüş yapılacak.

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