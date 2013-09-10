Ahmet Atakan için 21 ilde eylem çağrısı

Ahmet Atakan'ın öldürülmesi üzerine sivil toplum kuruluşları vatandaşlara toplanma çağrısında bulundu. Atakan'ın ölümü birçok ilde protesto edilecek. Protesto eylemlerinin yer ve saatleri şu şekilde
İstanbul
Ahmet Atakan’ın katledilmesi üzerine acil toplanan Taksim Dayanışması bütün İstanbulluları saat 19.00′da Taksim Meydanı’na çağırdı.
Ankara
Ankara’da mahallelerde saat 20.00′da buluşan halk Kızılay’a yürüyecek
Kızılay – Güvenpark
Dikmen – Ziraat Bankası Önü
Mamak – Tuzluçayır Meydanı
Batıkent – Batıkent Meydanı
Keçiören – Yunus Emre Direniş Parkı
Seyranbağları – Özgürlük Parkı
Yüzüncüyıl – Migros Önü
Eryaman – 3.Etap Kavşağı
İzmir
İzmirliler 20.00′da Alsancak’ta Sevinç Pastanesi önünde buluşuyor.
Antalya
Aydın Kanza Parkı’nda saat19.00’da toplanılacak Cumhuriyet Meydanı’na yürünecek.
Adana
Adana Küçüksaat 5 Ocak Meydanı’nda saat 19.00’da toplanılacak. Eylemi Adana Halkların Demokratik Kongresi, İnsan Hakları Derneği, KESK Adana Şubeler Platformu, Disk Adana Bölge, Adana Tabip Odası, Halkevleri, ÖDP, Çağdaş Hukukçular Derneği, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği düzenliyor.
Kocaeli
Kocaelililer Cumhuriyet Parkı’nda saat 19.00′da buluşacak.
Gebze
19.30 Gebze Çamlık Parkı
Tarsus
Tarsus halkı 18.00′da Özgürlük (Yarenlik) Meydanı’nda bir araya geliyor.
Çanakkale
Çanakkale halkı saat 18.00′da Özgürlük Parkı’nda buluşup İskele Meydanı’na yürüyecek. Saat 19.00′da İskele Meydanı’nda olunacak.
Bolu
Bolu Halkevi, saat 18.00′da Kardelen Meydanı’ndan AKP önüne yürüyecek.
Bursa
Bursalılar saat 19.00′da Setbaşı Mahfel önünden Heykel’e yürüyecek.
Aydın Didim
Aydın Didim’de saat 18.00′da Eğitim Sen binasında bir basın açıklaması yapılacak.
Eskişehir
Eskişehir halkı 18.00′da Espark önünde buluşacak.
Çorum
Çorum halkı Özdoğanlar önünde saat 20.00′da buluşacak.
Antep
Antep halkı, 17.00′da Yeşilsu Parkı’nda buluşacak
Afyon
Afyonlular, 20.00′da Anıt Park’ta bir araya gelecek
Trabzon
Trabzon Halkevi 17.30′da Meydan Park’ta basın açıklaması yapacak.
Balıkesir
Saat 18.00 TTM önü
Bandırma
Saat 19.00 Cumhuriyet Meydanı
Uşak
Saat 19.00 Tiritoğlu Parkı
Samsun
Samsun muhalefeti, 19.00′da Öğretmenevi önünden Çiftlik Caddesi’ndeki Akbank önüne yürüyecek. Samsun’da yarın (11 Eylül) da Atakum Amfi Tiyatro’dan Atakum AKP’ye bir yürüyüş yapılacak.