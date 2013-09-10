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Ahmet Atakan'ın babası: Çocuklarımı feda etmek için mi büyüttüm

Hatay'da dün akşam yaşanan gösterilerde yaşamını yitiren Ahmet Atakan'ın babası Ali Atakan yaşananlara tepki gösterdi. Acılı baba hükumetin söylemlerini eleştirdi

10 Eylül 2013 19:04

Ahmet Atakan'ın babası Ali Atakan, oğlunun ölümüyle ilgili olarak 'Onları feda etmek için mi büyüttüm' dedi. Çekmece Beldesi Pınarbaşı Mahallesi’ndeki evinde taziyeleri kabul eden Ali Atakan, 30 yıl yurt dışında çalıştığını belirterek, "Bu çocukları ben büyüttüm. Onları feda etmek için mi büyüttüm? Utansınlar" dedi.

radikal.com.tr'de yer alan haberde oğlu Ahmet’in düştüğü iddialarına tepki gösteren Atakan, "Hayır öyle bir şey yok. Böyle şeylere inanmayın. Adamlar işi gücü bırakıp, tertip yapıyorlar" diye konuştu.

Başbakan Erdoğan'ın Gezi olaylarından sonra yaptığı açıklamalaratepki gösteren Atakan, oğlunun ölümüyle ilgili olarak, "orumlular, o polise güç verip, 'Benim polisim kahramandır' diyenlerdir" dedi.
Atakan, "Şu an yüreğimiz yanıyor, acımız çok büyük, bunu yapanlar utansın. Bu polisi kahraman edip, kendisine bu gücü verenler utansın. Onun katilini orda aramak lazım, poliste değil. Polisle de, halkla da bir işimiz yok. Sorumlular, o polise güç verip, 'Benim polisim kahramandır' diyenlerdir. O, ileri demokrasi dersi verenler utansınlar. Bu mu demokrasi, bu mu Müslümanlık? Üzülüyorum, bunlar Müslümanlıktan nasibini almamış. Eğer Müslüman olsa, İslam ’dan nasibini alsa, böyle yapmaz. Ona, bu dini kim empoze ediyorsa, gitsin baksın, nedir bu İslam bu muhabbet, öğrensin bakayım. Düşmanlık mı, savaş mı, öldürmek mi, bu mu İslam? İslam bu kadar ucuz değil. Buradan Diyanet İşleri Başkanı’na sesleniyorum. Çıksın, söylesin, bizim vergilerimizle orda"

 

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