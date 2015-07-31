Vali Coş için suç olmayan 'gavat' ifadesi vatandaş deyince suç oldu!

Konya’nın Ilgın ilçesinde Halil Akın adlı bir vatandaş Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “gavat” dediği gerekçesiyle gözaltına alındı ve hakkında soruşturma başlatıldı. Adana eski Valisi Hüseyin Avni Coş da, bir vatandaşa “Gavat” demiş ve hakkında soruşturmaya gerek görülmeden, takipsizlik kararı verilmişti.

‘Gavat bunlar’

Ilgın ilçesinde fırıncılık yapan Halil Akın adlı vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşinin Arnavutluk gezisi sırasında okunan bir şiirden etkilenerek ağlamasını yansıtan video görüntüleri için yorumda bulundu. Facebook adresinden “Gavat bunlar gavat, ağlama sezonunu açmışlar yine” diye yazdı.

Bu ifadeler üzerine Akın hakkında Ilgın Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma açıldı. Daha sonra gözaltına alınan Akın, Ilgın Sulh Ceza Mahkemesine çıkarıldı.

“Vali de ‘gavat’ demişti”

Akın’ın avukatı Hüsnü Yıldırımer, mahkemede yaptığı savunmada, müvekkilinin suç kastı olmadığını belirterek, “Yorumda Cumhurbaşkanı ve eşinin adı geçmemektedir. Ayrıca gavat kelimesi ülkemizde suç olarak kabul edilmemektedir. Adana eski Valisi Hüseyin Avni Coş da, bir vatandaşa gavat demiş, herhangi bir soruşturma geçirmemiştir. Bu söz Vali Coş için suç olmuyorsa hiç kimse için de suç oluşturmaz” dedi.

Mahkeme, Halil Akın’ı adli kontrol şartı ile serbest bıraktı ve 15 günde bir karakola giderek imza atmasına hükmetti. Soruşturmayı yürüten savcılık, Akın hakkında dava açacak ya da takipsizlik kararı verecek. Adana Valisi’yken bir vatandaşa “Gavat” diyen Hüseyin Avni Coş hakkında soruşturma yapılmamış ve suç duyuruları da takipsizlikle sonuçlanmıştı.