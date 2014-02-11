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Adana Valisi'nin 'gavat' dediği iki kişiye dava!

Adana Valisi Coş'un 'gavat' diyerek küfrettiği vatandaşlar arasında bulunan bir kişiye hakaret suçundan 2 yıl, bir kişiye hem hakaret ve hem tehdit suçundan 4 yıl hapis istemiyle dava açıldı

11 Şubat 2014 13:16

Adana Valisi  Hüseyin Avni Coş'un şikayeti üzerine olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polisin çektiği görüntülerin çözümü yapıldı ve Vali'ye hareket ettiği ileri sürülen Mustafa Onur K. hakkında hakaret ve tehdit suçlamasıyla 4,  Sezer Z. hakkında da 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle 8. Sulh Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Savcılık iddianamesinde, sanıkların suçlamayı kabul ettikleri belirtildi.

Hürriyet'in haberine göre, Adana'da 10 Kasım törenleri sırasında yaşanan arbede sonucu Vali Hüseyin Avni Coş aleyhine sloganlar atılmış, Vali Coş ise gösterilere 'Allah belanı versin diyen o gavatı al' olmuştu.

Büyük tartışmalara neden olan bu olay sonrasında Vali Coş önce kavas dediğini iddia etti. Ancak görüntüler Coş'un 'gavat' dediğini net bir şekilde ortaya koydu.

Vali bu kez de "İstemeden ağzımızdan çıkmış bir kelime ama halka değil o küfürbaz şahsa yöneliktir" ifadelerini kullanmıştı. Tartışmalar bununla da sınırlı kalmamış, Adana Emniyet Müdürlüğü protesto gösterilerine katılan 9 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre 186'şar lira para cezası kesip serbest bıraktı.

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