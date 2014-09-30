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'Gavat' diyen vali suçlu değil, eleştiren gazeteci suçlu!

Adana Valisi olduğu dönemde Hüseyin Avni Coş'un bir protestocuya yönelik hitabını köşe yazısına konu eden gazeteci 'hakaret'ten suçlu bulundu

30 Eylül 2014 20:56

Adana Valiliği'ni yaptığı dönemde Hüseyin Avni Coş'un bir protestocuya yönelik hitabını köşe yazısına konu eden gazeteci Hakan Gülseven "Vali Coş'a hakaret etmek"ten suçlu bulundu. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Hakan Gülseven katılmazken, avukatı Gizem Duygu Öcalan temsil etti. Coş'un avukatı Mesut Kavak da duruşmada hazır bulundu. 

 

Eleştiriye 7 bin TL para cezası

 

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı Hacı Hasan Bölükbaşı sanığın "kamu görevlisine kamu görevinden dolayı hakaret" suçundan cezalandırılmasını istedi. Gülseven'in avukatı ise, "Mütalaaya katılmıyoruz. Söz konusu yazıda müştekiye yönelik eleştiri vardır. Müştekinin vatandaşa söylediği kelimeden bahsedilmektedir. Yazıda geçen gavat kelimesi müştekiye yönelik yazılmamıştır. Müvekkilimin beraatine karar verilmesini talep ediyoruz" dedi. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Gülseven'e 'kamu görevlisine kamu görevinden dolayı hakaret' suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Cezayı 11 ay 20 güne indiren mahkeme bu cezayı da paraya çevirdi. Mahkeme sanık Gülseven'in 7 bin TL adli para cezası ödemesine hükmetti.

 

 

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