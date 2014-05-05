Vatandaşa 'gavat' diyen Adana Valisi'ne ceza yok

Adana’daki 10 Kasım törenleri sırasında kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü vatandaşa “gavat” diyen Vali Hüseyin Avni Coş hakkında “Görevi kötüye kullanmak ve hakaret” iddiasıyla açılan davada cezaya gerek görülmedi.

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı, Vali Coş hakkında dava açan Yusuf Özer’e verdiği yanıtta, “Bu olay, Görev suçu değil, adi suçtur. En yakın Ağır Ceza Mahkemesi'nin olduğu il olan Mersin Savcılığı soruşturmaya yetkilidir” dedi.Mersin Cumhuriyet Savcılığı ise, “Her ne kadar ortada bir hakaret var ise de hakaret suçları şahsa bağlıdır. Kime hakaret edilmiş ise o kişi şikâyet edebilir. Şikâyet dilekçesini veren kişiye Vali hakaret etmediğinden kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi.

Radikal’de yer alan habere göre, 10 Kasım törenlerinde Adana Valisi Hüseyin Avni Coş, kendisine hakaret ettiği öne sürülen bir kişiyi işaret ederek “Allah belanı versin diyen o gavatı al" diye talimat vermişti. Adana’da yaşayan Yusuf Özer adlı vatandaş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına; ‘Görevi kötüye kullanmak ve hakaret nedeni ile, Kamu Etik Kurulun; Kınama istemiyle, Kamu Denetçiliğine; gerekli işlemlerin yapılması talebiyle ve İçişleri Bakanlığı'na, 'Disiplin işlemi yapılması istemiyle' başvuruda bulundu. Özer’in 4 ayrı kuruma yaptığı başvurunun sonucu neticelendi.

Özer’e, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı, “Bu olay, Görev suçu değil, adi suçtur. En yakın Ağır Ceza Mahkemesi'nin olduğu il olan Mersin Savcılığı soruşturmaya yetkilidir” yanıtını verdi. Mersin Cumhuriyet Savcılığı ise, “Her ne kadar ortada bir hakaret var ise de hakaret suçları şahsa bağlıdır. Kime hakaret edilmiş ise o kişi şikâyet edebilir. Şikâyet dilekçesini veren kişiye Vali hakaret etmediğinden kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi.

İçişleri Bakanlığı: Kasıt yok

Kamu Etik Kurulu ve Kamu Denetçiliği de konunun savcılığa intikal ettiğini gerekçe göstererek bir karar veremeyeceklerini ifade etti. İçişleri Bakanlığı ise Özer’e gönderdiği yazıda, “Vali, ağır tahrik altında, istemeyerek bu sözü sarf etmiş, bir kastı yoktur. Kaldı ki, şikâyetçiye hakaret edilmediğinden bu dilekçeye göre işlem yapılamaz” dedi.

Özer: Görevden el çektirilsin

Yusuf Özer, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği şikayet dilekçesinde Adana Valisi Hüseyin Avni Coş’un görevden el çektirilmesini talep etmişti.

Özer, şikayet dilekçesinde 10 Kasım 2013 günü Atatürk’ün ölüm yıldönümü programında, anma toplantısına katılan bir takım vatandaşlar tarafından Valinin tepkiyle karşılaştığını belirtti. Olayların devamında vatandaşlardan birisi Valiye karşı yüksek sesle beddua okuyunca “getirin o gavatı” diyerek ve ayrıca kalabalık içinde kendisine tepki gösteren bazı kişileri de tek tek işaret ederek polislere o vatandaşları yakalattığını ve ertesi gün de tepki gösteren vatandaşlara Kabahatler kanununa aykırı hareket etmekten para cezası kesildiğini ifade etti.

Özer, Adana’da yaşayan ve Adana Barosu'na kayıtlı vergi mükellefi olarak şikayet etme hakkının olduğunu söyledi. Özer, dilekçesinin devamında şunları kaydetti: “Vali vesayetindeki bir şehir görüntüsü verdiğinden, Adana’da yaşayan herkese bu hareketin zarar verdiği düşüncesindeyim ve olayın ‘Görevi Kötüye Kullanmak’ suçunun unsurlarını taşıdığını düşünüyorum. İzaha çalıştığımız ve resen nazara alınacak sebeplerle, şüpheli hakkında kamu davası açılarak cezalandırılmasına, soruşturma için Tedbiren "görevden el çektirilmesine" karar verilmesini arz ve talep ederim.”