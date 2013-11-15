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Vatandaşa gavat diyen Vali Coş, CHP'yi de 'coşturmuş'

CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek: Coş hangi ile gitse 3 ay sonra olay olur. Onun olduğu yerde olay yoksa, bu olaydır

15 Kasım 2013 15:18

Adana Valisi Hüseyin Avni Coş, Aydın'da görev yaparken polislerin kanunsuz emir nedeniyle kendisini sevmediği ve bu nedenle 2009 seçimlerinde polis lojmanlarındaki tüm sandıklardan CHP'ye silme oy çıktığı öne sürüldü.

Vatandaşa ''Gavat'' diyen son günlerin tartışmalı isimi Adana Valisi Hüseyin Avni Coş ile ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

Gazeteport'un haberine göre Coş'un Kırklareli'de Vali olduğu dönemde A.B.B adlı kadın doktoru taciz ettiği iddiasını TBMM gündemine getiren CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek, ''Vali Coş Aydın'da görevliyken polise yasadışı emirler veriyordu ve polisin nefretini kazandı. Bu nefretten dolayı, 2009 seçimlerinde polis lojmanlarındaki bütün sandıklardan silme CHP'ye oy çıktı'' dedi. Dibek, Vali Coş'un kadın doktorla ilişkisini gündeme getirdikten sonra kendisine karşı da tavır aldığını da belirterek şunları söyledi:

''Kırklareli'de resmi törenler sırasında benimle yan yana gelmemek için protokol sıralarındaki koltukları kaldırdı. Vali, ilimize yeni geldiğinde ben CHP İl Başkanıydım. Kendisini ziyarete gittik. Makamındaki masasında Tayyip Erdoğan ’ın resmi vardı. Vali’yi Cumhurbaşkanı atar. Cumhurbaşkanı ve Atatürk resmi olur ama Başbakan resmini hiç görmemiştik. Coş hangi ile gitse 3 ay sonra olay olur. Onun olduğu yerde olay yoksa, bu olaydır.”

 

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