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'Gavat' diyen Vali Coş'un görev yeri değişti

İçişleri Bakanlığı'nın kararnamesine göre, 30 valinin görev yeri değiştirildi

23 Mayıs 2014 03:29

İçişleri Bakanlığı’nın bazı valilerin ve üst düzey bürokratların görev yerinin değiştirilmesine ilişkin kararnamesi onaylanmak üzere Cumhurbaşkanlığı’na gönderilen kararname onaylanarak resmi gazetede yayınlandı. Kararnamede görev yerinin değiştirilen valiler arasında Adana Valisi Hüseyin Avni Coş ve Tunceli Valisi Hakan Yusuf Güner var.

Resmi gazetede yayımlanan kararname uyarınca görev değişikliklerinin bazları şöyle:

Hüseyin Avni Coş, Adana Valiliği’nden alınarak, Sakarya Valiliği'ne atandı.

Sakarya Valisi Mustafa Büyük, Adana Valiliği'ne atandı.

Kamu Denetçiliği Kurumu Genel Sekreteri Mustafa Tutulmaz, Siirt Valiliği'ne atandı.

Tunceli Valisi Hakan Yusuf Güner, Afyonkarahisar Valiliğine atandı.

İstanbul Vali yardımcısı Ahmet Deniz, Ardahan Valiliği'ne atandı.

Manisa Valisi Abdurrahman Savaş, Merkez Valiliği'ne atandı.

 

Kararname ile görev yeri değiştirilenlerin listesi şöyle:

 

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