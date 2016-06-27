Vahdet: İsrail'le anlaşmayı, can ciğer muhabbeti yapan bakanları reddediyoruz!

İslamcı Vahdet gazetesi, 2010'daki Mavi Marmara krizinden beri aralarında kriz bulunan Türkiye ile İsrail arasında bugün açıklanması planlanan normalleşme anlaşmasına dair sert eleştiriler dile getirdi. Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan Mavi Marmara gemisinde bulunan 9 kişinin İsrail askerleri tarafından öldürülmesiyle başlayan krizde son noktaya gelindi. Vahdet gazetesi, iki ülkenin başbakanları tarafından bugün açıklanacak anlaşmaya ilişkin olarak, "İsrail'le anlaşmayı reddediyoruz!" ifadelerini kullandı. Gazetede, ayrıca Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İsrail hakkında "İsrail işbirliği yapmamız gereken, müttefik bir ülke" demesine dair "can ciğer muhabbeti yapan bakanları reddediyoruz!" ifadeleri yer aldı.

Vahdet gazetesinin bugünkü (27 Haziran 2016) nüshasında yer alan 'Reddediyoruz!' başlıklı haber şöyle:

1- Reddeiyoruz çünkü: Abluka kalkmayacak

İsrail’le Roma’da sıkılan eller, Gazze’ye uygulanan ablukayı kaldırmayacak. Dünyanın en yoksul bölgelerden biri haline getirilen Gazze’de, Müslüman kardeşlerimiz yine açlık ve yoklukla boğuşmayı sürdürecek. Abluka, Filistin ekonomisini yiyip bitirmeye devam ederken, İsrail anlaşmadan elde ettiği kazanımlarla servetine servet katacak. Tel Aviv dolara boğulurken, Gazze susuzluktan ölecek. Filistin halkı dünyanın kendileri için göndereceği bir lokma ekmeğe muhtaç bir şekilde yaşamak zorunda kalacak.

2- Reddediyoruz çünkü: Türkiye işgali tanıyacak

Türkiye’nin anlaşmayla kabul ettiği; Aşdod limanı üzerinden yardım malzemelerinin götürülmesi şartı, kesinlikle ablukayı hafifletmeyecek. Bu durum, Türkiye’nin İsrail işgalini ve ablukayı resmen tanıması sonucunu doğuracak. Türkiye Mavi Marmara krizi öncesi döneme göre hiçbir kazanım sağlayamazken, mevcut haklarını da kaybetmiş olacak. Filistin’deki Müslüman kardeşlerimize göndermek istediğimiz bir lokma ekmek bile, İşgalcinin onayından geçecek. ‘Kazanımlar’ sadece siyasi açıklamalarda kalacak.

3- Reddediyoruz çünkü: Şehit kanı para ile örtülecek

Anlaşma ile Filistinli Müslümanlara Mavi Marmara gemisiyle yardım götürürken şehit olan 10 Müslüman Türk’ün kanı yerde kalacak. İsrail askerlerinin uluslararası sularda yaptığı barbarlığın üstü örtülecek. İsrailli komutanların yargı önüne çıkarılmasının önü kapatılacak. 10 şehit, 50’den fazla ölümcül derecede ağır yaralı, alıkonulan yardım malzemeleri, hapsedilen hayatlar, gasp edilen eşyalar ve gemilerin karşılığı sadece 20 milyon dolarlık bir bağış olacak. Şehit ailelerin söz hakkı ellerinden alınacak.

4- Reddediyoruz çünkü: Kelle isteyene gün doğacak

Türkiye, Roma’da İsrail tarihinin en ırkçı hükümeti ile masaya oturdu. İsrail Başbakanı Netanyahu’nun koalisyon ortağı Avigdor Liberman pek çok kez “İsrail’e karşı olan tüm Arapların başı baltayla kesilmeli” açıklaması yaptı. Liberman ile Netanyahu’nun koalisyon görüşmelerinde bile Hamas’ın yeryüzünden silinmesi şartı masaya konuldu. Kan kokan bu görüşlerin ışığında oluşturulan bir hükümete karşı uzatılan eller, Filistin’e kol kanat germekten çok, onları kaderine terk edecek.

5- Reddediyoruz çünkü: Kundaktaki çocuğu bile öldürüyorlar

1948’den bu yana milyonlarca Filistinli topraklarından edildi, onbinlercesi İsrail saldırılarında öldürüldü. 100 yıla yaklaşan işgalde, sahilde top oynayan çocuklar bombalarla vuruldu, kundaktaki bebeklerin evleri ateşe verilerek cayır cayır yakıldı. İsrail askerleri, Müslümana ait olan toprakta, kameralar önünde, acımasızca Müslüman infaz etti. Yargı yolları kapatıldı, ne dünya ne de Filistinli verdiği şehidin hesabını sorabildi. Cani askerler, bizzat elini sıkacağımız Netanyahu tarafından ziyaret edildi.

6- Reddediyoruz çünkü : Zeybekci hata yaptığını anlamıyor

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, anlaşmadan sadece bir gün önce kameralar karşısına çıkarak, “İsrail işbirliği yapmamız gereken, müttefik bir ülke” açıklaması yaptı. Oysa bugün dünyada uluslararası hukuku en fazla ihlal eden ülke; İsrail. Yerleşim politikası, komşu ülkelere karşı yaptığı toprak ihlalleri, uluslararası sularda izlediği yaklaşımlar İsrail’in devletten çok bir terör şebekesi olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Tarih teröristlerle anlaşma yapanların sonunda hep hüsrana uğradığını gösteriyor.

7- Reddediyoruz çünkü : Medya halkı kandırıyor

Mavi Marmara’nın ardından Filistin’e destek mesajları gönderen, Netanyahu Hükümetini ve İsrail’i yerden yere vuran sözde İslami medya organları bugün 180 derecelik bir dönüşle, İşgal güçlerinin savunuculuğunu yapmaya başladı. Yüzbinlerce Müslümanın katili İsrail’in gerçek yüzünü göstermeye devam eden yayın kuruluşları ise satılık kalemlerin hedefi oldu. 6 yıl önce ‘kara’ yazdığına bugün ‘ak’ yazan gazete ve dergiler, kirli anlaşmayı da halka ‘Filistin’in kurtuluşu’ gibi pazarlamaya kalktı.

8- Reddediyoruz çünkü : Siyonistlerin dini dolar

Türkiye'de haftalık yayın yapan Yahudi gazetesi Şalom, anlaşma öncesi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nı bile yüzyılın katili Netanyahu ile dolarlara koşarken resmetme hakkını kendinde buldu. ‘Bombalardan, Dolarlara’ temalı bu karikatür, Filistin’de akan kanın İsrail’in zerre kadar umurunda olmadığını bir kez daha açıkça gösterdi. Anlaşmayla birlikte İsrail’in Akdeniz’deki doğal gaz rezervini Avrupa’ya pazarlama düşü de bu karikatürün çiziminde önemli ilham kaynaklarından biri oldu.

Hanzala'da dönecek yüz kalmadı

Dünyanın en değerli karikatür sanatçılarından Filistinli Naci el Ali, 1969’da sırtı dünyaya dönük, üstü başı yırtık, yamalı bir çocuk çıkardı karşımıza. Ali, Filistin halkının ve savaşın tüm çocuklarının sesi olan bu karaktere ‘Hanzala’ ismini verdi. İnsanlar hep Hanzala’nın ne zaman dünyaya yüzünü döneceğini merak etti, aynı soru çizer Naci el Ali’ye defalarca yöneltildi. Ali, 22 Temmuz 1987’de öldürülmeden önce bu soruyu şu sözlerle cevapladı: “Filistinliler özgürlüklerini ve insanlıklarını geri kazandıklarında.” Ancak bugün yaşananlar Hanzala’nın insanlığa baktığı günlerin çok uzak olduğunu bir kez daha gösterdi.

Aksa'da Müslümanlara dayak

Türkiye ile İsrail’in Roma’da görüştüğü sırada, Mescid-i Aksa’da işgalci terörü esti. İsrail polisi silahlarla Aksa’ya girdi, itikaftaki Müslümanlara dayak attı. İSRAİL, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’da terör estirdi. Aksa Müdürü Ömer Kesvani, 190 kişiden oluşan İsrail polis güçlerinin zorla Aksa avlusuna girerek itikaftaki cemaati darp ettiğini söyledi. Kevsani, “İsrail’in Doğu Kudüs’ü ele geçirdiği 1967 yılından bu yana ilk defa ramazan ayının son on gününde böyle bir olay yaşandığını” dile getirdi. İşgal güçlerinin ses bombası kullandığı olaylarda 5 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı.

Keyfi yasakların sürdürüyorlar

İsrail yönetimi, dün sabah itibarıyla Gazze Şeridi’nde, balıkçıların avlanma menzilini 9 milden 6 mile indirdi. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında 1993’te imzalanan Oslo Antlaşması’na göre, Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi’nden 20 mil açığa kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip. Ancak, İsrail yönetimi Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor. İsrail’in 7 Temmuz’da başlattığı saldırıların ardından İsrail ile Filistinli direniş grupları arasında 26 Ağustos 2014’te varılan ateşkes antlaşması uyarınca, avlanma sınırı 6 mil olarak belirlenmişti. Bu sınır 3 Nisan’da yeniden 9 mil olarak açıklanmıştı.



