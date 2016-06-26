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Politika

İsrailli yetkili: Türkiye ve İsrail arasındaki anlaşma bugün açıklanacak

Türkiye ve İsrail ilişkilerinin normalleştirilmesi için heyetler İtalya'nın başkenti Roma'da biraraya geldi

26 Haziran 2016 20:19

İsrailli bir yetkili, Benjamin Netanyahu’nun bugün Roma’da ülkesinin Türkiye ile uzlaştığını açıklayacağını söyledi.

Gazze ablukasını kırmaya giden Mavi Marmara gemisindeki 9 kişinin İsrailli komandolarca öldürülmesinden sonra Türkiye ve İsrail arasında gerginleşen ilişkilerin normalleşkesi için iki ülke heyetleri İtalya'nın başkenti Roma'da görüşme gerçekleştiriyor. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ile İsrail Başbakanı Netanyahu'nun özel temsilcisi Roma'da bir araya geldi.

 

Uzlaşma şartları

 

htbloomberg'in haberine göre; uzlaşma, İsrail’in gaz ihracı arayışı ve Türkiye’nin gaz konusunda Rusya’ya olan bağlılığını düşürme arayışıyla milyar dolarlık anlaşmaların önünü açabilir. İsrail yetkilisi enerji görüşmelerinin uzlaşmanın açıklanmasının hemen ardından başlayacağını belirtti.

 

Yıllar içinde uzlaşma konuşmaları, Türkiye’nin Rus uçağını sınırda düşürmesinin ardından Rusya’dan gelen ekonomik yaptırımlarla hız kazandı.

İsrailli yetkiliye göre, uzlaşma anlaşması altında İsrail Türkiye’ye ölen vatandaşlar için 20 milyon dolar tazminat ödeyecek.

 

Türkiye,Gazze limanı ablukasından vazgeçti

 


Türkiye ise, İsrail’in militanların eline silah geçmesini önlemek için olduğunu söylediği, Gazze limanı ablukasını kaldırma talebinden vazgeçti. Yetkili ayrıca Türkiye’nin Gazze’de bir hastane ve konut projeleri inşa edeceğini bildirdi.

 

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