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İsrail Maslahatgüzarı Amira Oron, Başbakan Yıldırım'ın iftar davetine katılacak

Başbakan Yıldırım, bugün büyükelçilere iftar verecek

27 Haziran 2016 12:59

İsrail'in Ankara  Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Amira Oron, Başbakan Binali Yıldırım'ın bugün büyükelçilere vereceği iftara davet edildi. Oron da davete katılacağını bildirdi.

Türkiye ile İsrail arasında ilişkilerin normalleşmesi ve Gazze ablukasının kaldırılması için yapılan görüşmelerde sona gelindi. Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu dün İtalya'nın Başkenti Roma'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun özel temsilcisi Joseph Ciechanover'la bir araya geldi. Görüşme sonrasında Reuters'e konuşan İsrailli bir yetkili iki ülkenin metin üzerinde mutabık kaldığını anlaşmanın pazartesi günü imzalanacağını duyurmuştu.

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