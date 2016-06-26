İsrailli yetkili: Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi için anlaşmaya vardık

İtalya'nın başkenti Roma'da biraraya gelen Türk ve İsrail yetkililerinin anlaşmaya vardığı ileri sürüldü. İsrailli bir yetkili, Reuters'a yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için karşılıklı anlaşmaya varıldığını belirtirken, Başbakan Binali Yıldırım anlaşmaya ilişkin bugün saat 13.00'te basın toplantısı düzenleyecek.

Gazze ablukasını kırmaya giden Mavi Marmara gemisindeki 9 kişinin İsrailli komandolarca öldürülmesinden sonra Türkiye ve İsrail arasında gerginleşen ilişkilerin normalleşkesi için iki ülke heyetleri İtalya'nın başkenti Roma'da görüşme gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ile İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun özel temsilcisi Roma'da bir araya gelmişti.

İsrailli bir yetkilinin Reuters'a yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için karşılıklı anlaşmaya varıldığını söyledi.

İsrail Gazetesi Haaretz, anlaşmanın detaylarının, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile görüşmek için Roma'da olan Netanyahu tarafından yarın açıklanacağını iddia etti.

Konuyla ilgili Türk yetkililerden ise henüz bir açıklama gelmedi. Ankara'nın ilişkilerinin normalleşmesi için 3 şartı bulunuyor.

Türkiye, Gazze'yi insani yardım dahil sivil malzeme girişi sağlayacak



Üst düzey bir Türk yetkilinin CNN Türk'e yaptığı açıklamada, mutabakat çervevesinde Türkiye Gazze'ye insani yardım dahil sivil amaçlı malzemelerin girişini sağlayacak ve altyapı yatırımlarını gerçekleştirecek.

Mutabakat gereği, Türkiye-İsrail Gazze'ye verilen elektrik ve su miktarı artırılacak, santraller yaptırılacak.

Üst düzey Türk yetkilisi, Hamas'la ilgili hüküm bulunmadığını açıkladı.

"MOSSAD Başkanı ve Hakan Fidan görüştü"

Haarets gazetesinin iddiasına göre, iki ülke, Hamas'ın Türkiye'deki faaliyetleri konusunda 10 gün önce uzlaşınca, anlaşmanın önündeki en büyük engel de kalkmış oldu.



Haaretz, Mossad Başkanı Yossi Cohen'in gizlice Türkiye'ye giderek, MİT Başkanı Hakan Fidan'la görüştüğünü ve anlaşmanın ana unsurları konusunda mutabık kaldıklarını öne sürdü. Anlaşmaya göre, "Türk tarafı Hamas'ın Türkiye topraklarına İsrail'e karşı terörist ya da askeri eylemlerde bulunmayacağı konusunda güvence verdi."



Hamas'ın Türkiye'deki diplomatik faaliyetlerine ise devam edebileceği konusunda anlaşıldığı iddia edildi.

Türkiye'nin 3 şartı

Özür, tazminat ve Gazze ablukasının kaldırılması. İsrail Başbakanı Netanyahu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan özür dilemişti.

Tarafların, Mavi Marmara Gemisi'nde hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralananlara toplam 20 milyon dolar tazminat ödenmesi konusunda da anlaştığı belirtildi.



Gazze ablukasının esnetilmesi başlığında ise Türkiye'nin Gazze'ye bir elektrik santrali kurması, su ihtiyaçlarının karşılanması için de bir arıtma tesisi inşaa etmesi öngörülüyor.

Mavi Marmara baskını

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın da aralarında bulunduğu 6 uluslararası sivil toplum örgütü, Gazze'ye insani yardım götürmek için bir yardım filosu oluşturdu. 37 farklı ülkeden gelen 750 aktivisti taşıyan filo, 6 bin tonluk insani yardımı Gazze'ye ulaştırmayı hedefliyordu.

Ancak 31 Mayıs 2010 tarihinde Mavi Marmara gemisinin etrafı İsrail ordusuna ait 4 savaş firkateyni, 3 helikopter, 2 denizaltı ve 30 zodyak bot ile sarıldı. İsrail saldırısında 9 Türkiye vatandaşı öldürülürken, 56 kişi ise yaralandı.

Mavi Marmara gemisindeki tüm aktivistler kendi rızaları dışında alıkonulmalarına rağmen, İsrail'e izinsiz girmekten tutuklandı.



Beer-Sheva Hapishanesi’ne götürülen tüm aktivistlerin birbirleri ile haberleşmelerine ve dışarıya telefon etmelerine dahi izin verilmedi. Yoğun diplomatik temaslar sonrasında aktivistler 2 gün sonra serbest bırakıldı.