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Üsküdar Belediye Başkanı: Validebağ'a toplananlar CHP'nin kışkırtmalarıyla hareket ediyor

'İnşaat alanı tamamen beton ve asfalt kaplama. Cami alanında bir tek ağaç yok'

30 Ekim 2014 17:49

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Valdebağ Korusu'nda tartışmaya yol açan cami inşaatı projesine ilişkin olarak,  "Orada eylem yapanlar CHP ilçe örgütlerinin yönlendirme ve kışkırtmalarıyla toplananlardır" dedi.

 

Yeni Akit gazetesine konuşan Türkmen, “Belediyemize ait bu parsel şu anda cami inşaatına karşı olanlarca otopark olarak kullanılıyor ve haksız kullanımdan kaynaklı herhangi bir ödemede bulunmuyorlar. 

Hilmi Türkmen, yapımı devam eden cami inşaatının Validebağ Korusu dışında yer aldığını ve mülkiyetinin Üsküdar Belediyesi’ne ait olduğunu belirterek, “İnşaat alanı tamamen beton ve asfalt kaplama. Cami alanında bir tek ağaç yok. Belediyemize ait bu parselin (cami alanı) şu anda cami inşaatına karşı olanlarca otopark olarak kullanıldığı ve haksız kullanımdan kaynaklı herhangi bir ödemede bulunmadıkları da başka bir husustur” dedi.

Akit'te yer alan haber şöyle:

 

‘Yürütmeyi durdurma kararı sosyal tesise’

 

Hilmi Türkmen, Koru Camii’nin Altunizade Mahallesi, Raufpaşa Sokak No: 34 (167 pafta, 1313 ada, 197 parsel) alanında yer aldığını, cami inşaat alanının koru ile alakası olmadığını söyledi.
Caminin inşaat ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı olmadığını kaydeden Hilmi Türkmen, “Kamuoyuna aktarılan mahkeme kararı inşaat alanıyla ilgili parselde değil. Cami inşaatı için yürütmeyi durdurma kararı alınmadı. (Yürütmeyi durdurma kararı) bir başka sitenin sosyal tesis olduğu parselle ilgili karar almışlar. Bizim camimiz başka parselde..” diye konuştu.

 

‘300 metrekarelik cami yapıyoruz’

 

Hilmi Türkmen, inşaatın yapıldığı parselde herhangi bir ağaç ya da bitki kesimi olmadığını, inşaat alanının tamamen beton ve asfalt kaplama olduğunu bildirdi.

Cami inşaatının tamamen yasal olduğunu ve ruhsata bağlandığını kaydeden Hilmi Türkmen, “Toplam 1200 metrekarelik olan arsamızın planı dini tesis lejantındadır. Mülkiyet sorunu, plan sorunu ve ruhsat sorunu yok. 300 metrekarelik cami yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

 

‘CHP kışkırtıyor’

 

Başkan Türkmen, basına yansıyan görüntülerdeki göstericilerin çok az kısmının o mahallede oturup cami inşaatına karşı çıkan vatandaşlardan oluştuğunu hatırlatarak, “Bu vatandaşlarımız dışında kalan ve kalabalığın ekseriyetini oluşturan göstericiler ise gerek sosyal medyadan örgütlenerek, gerekse CHP ilçe örgütlerinin yönlendirme ve kışkırtmalarıyla toplananlardır. Gerçekler ortadayken konunun Validebağ ile ilintili hale getirilmesi bizce farklı amaçlar taşımaktadır” diye konuştu.

 

'Ayrıştığımız noktamız yok ama niye bu noktaya geldi?’

 

Hilmi Türkmen, eylem yapan vatandaşların amaçlarını maalesef tam anlayamadık. ‘Biz camiye karşı değiliz, biz yeşilciyiz. Biz Validebağ’ı koruyanlarız. Validebağ gönüllüleriyiz’ diyorlar. Biz de Validebağ gönüllüsüyüz. Biz de yeşili çok seviyoruz. Biz de camiyi seviyoruz. Ayrıştığımız noktamız yok ama niye bu noktaya geldi bilmiyoruz” şeklinde konuştu.

 

'Otoparkı kullananlar hiçbir ödeme yapmıyor'

 

Başkan Hilmi Türkmen, cami inşaatının maliyetinin başta o mahallede oturan vatandaşlar olmak üzere tamamen hayırseverler tarafından karşılandığını, inşaata Üsküdar Belediyesi tarafından herhangi bir mali kaynak aktarılmadığını söyledi. Türkmen, “Belediyemize ait bu parselin şu anda cami inşaatına karşı olanlarca otopark olarak kullanıldığı ve haksız kullanımdan kaynaklı herhangi bir ödemede bulunmadıkları da başka bir husus” dedi.

 

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