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Çevre

Validebağ Korusu'ndaki cami inşaatı durduruldu

Validebağ Korusu'ndaki inşaatın mahkeme süreci bitene kadar durdurulmasına karar verildi

29 Ekim 2014 22:03

Validebağ Korusu'ndaki inşaatın mahkeme süreci bitene kadar durdurulmasına karar verildi.

Üsküdar Kaymakamlığı'nda yapılan toplantıda, Üsküdar Belediyesi ve Validebağ gönüllüleri masaya oturdu. Belediye ile yıkımın durdurulması konusunda uzlaşıldı.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Müfit Gürtuna da, yaptığı açıklamada, kaymakamlıkta toplantı yaptıklarını ve 30 Ekim günü inşaatın durdurulacağını söyledi.

Öte yandan Kent Savunması, polis ve zabıta bölgeden ayrılana kadar, direnişe devam edeceklerini açıkladı.

 

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