Validebağ Korusu'na cami tartışmasında taraflar ne diyor?

Validebağ Korusu’ndaki cami inşaatı mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen çevik kuvvet eşliğinde devam ederken, bölgedeki çevrecilerin nöbeti de sürüyor. Atalay, Sosyal Haklar Derneği Genel Başkanı Avukat Can Atalay "belediyenin parsel numarası değiştirerek ‘kararın inşaat alanı ile ilgisi yok’ iddiasının asılsız olduğunu" söylerken, Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcısı Mete Yapıcı söz konusu arazinin 'parsel numarası olmadığını' söyledi ve "ruhsatlı, yasal bir inşaat olduğunu" ifade etti.

Validebağ Korusu'na cami yapılmasına karşı çıkan çevreciler İstanbul 7. İdare Mahkemesi'ne tekrar yaptıkları başvuruda 'inşaatı durduran kararın güncellenmesini' istedi.

Taraf gazetesinde bugün yer alan habere göre, mahkeme kararın güncellenmesine gerek duymadı ve "Karar net. Bu kararla inşaata zaten devam edilemez" yanıtını verdi. Haberde, başvuruyu mahalle sakinleri adına avukat Gülsüm Özdemir'in yaptığı belirtildi.

Sosyal Haklar Derneği Genel Başkanı Avukat Can Atalay, mahkemeden yapılan açıklamayı BBC Türkçe'ye değerlendirdi.

Atalay, "belediyenin parsel numarası değiştirerek ‘kararın inşaat alanı ile ilgisi yok’ iddiasının asılsız olduğunu" söyledi.

Can Atalay, ““Belediye yalan söylüyor. Mahkemenin ‘inşaat yapılamaz’ dediği alana yeni parsel numarası vermeleri bir şey değiştirmez. Arsanın yerini değiştiremeyeceğine göre mahkemenin kararına uymak zorunda” diyor.

Can Atalay, Validebağ Korusu'ndaki inşaat alanında düzenlenen eylem sırasında Perşembe günü gözaltına alınmıştı.

Validebağ gönüllüleri platformundan Avukat Gülsüm Özdemir de konuyla ilgili olarak yaptığı ve Validebağ Gönüllüleri Facebbok sayfasında paylaştığı açıklamasında, “Bizim açımızdan ve mahkeme açısından bir çözümsüzlük yok. İnşaatı devam eden arsayla ilgili bir yürütmeyi durdurma kararı var ve buna uymayan bir belediye var. Polis korumasında suç işleniyor.” ifadelerini kullandı.

Üsküdar Belediyesi: Ruhsatlı ve yasal bir inşaat

Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcısı Mete Yapıcı, söz konusu arazinin 'parsel numarası olmadığını' söyledi ve "ruhsatlı, yasal bir inşaat olduğunu" ifade etti. BBC Türkçe'ye konuşan Yapıcı, "Söz konusu ruhsata ilişkin de açılan bir dava yok" dedi.

Belediye Başkanı Basın sözcüsü Cüneyt Bitikçioğlu ise İstanbul 7. İdare Mahkemesi'nin yaptığı son açıklama öncesinde camiyi vatandaşın talep ettiğini ve belediyeye gelen başvuru üzerine inşaatın başladığını söylemişti.

Bitikçioğlu, "Yürütmeyi durdurma kararı hemen yanındaki havuzlu tesise ait, buraya yönelik bir karar yok. Belediyeye uygulanan bir ceza da yok. Arsa da korunun içinde değil, dışında kalıyor" demişti.

Bitikçioğlu cami talebi sürecini de şöyle anlatmıştı: "En yakın cami 700-800 metre mesafedeydi. İhtiyarlar gitmekte zorlanıyordu. Vatandaş da cami yapılması için müftülüğe başvurdu. Halk daha önce bir marketin altındaki bodrum katında, halı serdikleri zeminde namaz kılıyorlardı. Böyle bir ihtiyaç gelince müftülük de bize başvurdu."

Validebağ Korusu'ndaki inşaat çalışmalarına karşı çıkanlar, bölgede çok sayıda camii bulunduğunu ve böyle bir ihtiyaç olmadığını savunuyordu.