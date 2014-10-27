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Validebağ'da barikat kuran araçlar çekiliyor

TOMA'ların Validebağ Parkı'na girmesini engellemek için sokağı kapatan araçlar, içlerinde insanlar bulunmasına rağmen çekiciler tarafından çekilmeye başlandı

27 Ekim 2014 18:53

Validebağ'da Korusu’na mahkemenin durdurma kararına rağmen yapılması planlanan inşaatı protesto eden eylemciler, çıkmaz sokağa araçlarını park ederek şantiye alanına iş makinalarının giriş çıkışını engellemek istedi. Vardiya ve araç değişikliği için yolu açmak isteyen çevik kuvvet müdahaleye hazırlandı. Mahallelinin "Araç çekilmiyor diye halkı mı döveceksiniz, çekici çağırın" tepkisi üzerine gelen trafik ekipleri araçları çekti. 

DHA’da yer alan habere göre, Validebağ Korusu'nun bitişiğindeki otopark alanına yapılmak istenen cami inşaatı protestolarında, hafriyat kamyonlarının inşaat alanına girmesine izin vermek istemeyen ve mıcır kamyonunun şantiye alanına girmesine tepki gösteren eylemciler, araçlarını şantiye girişine park ederek araç giriş çıkışını engelledi. Çevik kuvvet ekiplerinin vardiya ve araç değişikliği yapacaklarını söylemeleri üzerine gerginlik çıktı. 

 

Trafik polisleri devreye girdi 

 

Araçların çekilmemesi üzerine müdahale hazırlığı yapan polise mahalle sakinleri "Araç çekilmiyor diye halkı mı döveceksiniz, çekici çağırın" diyerek tepki gösterdi. Olay yerine gelen trafik polisleri, mahalle sakinleri ve CHP Üsküdar Belediye Meclis üyesinin içinde bulunduğu yaklaşık 10 araca ceza yazdı. Araç sakinlerini araçlarını çekmeleri konusunda uyaran trafik polisleri, vatandaşlar araçlarından kıpırdamayınca 80 TL tutarında 'hatalı park' cezası kesti. Çıkmaz sokakta, nizami park halinde olduğunu iddia eden sürücülerle polisler arasında polemik yaşandı. Trafik polisinin Belediye Meclis üyesi olduğuna dair ibare bulunan araçlara ceza kesmesi üzerine, CHP Üsküdar Belediye Meclis üyesi Sema Şen, belediye meclis üyesi araçlarına ceza kesilemeyeceğini söyledi. Şen "Bu araca ceza yazamazsınız" diyerek tepki gösterdi. 

 

Araçları sahipleri içindeyken çektiler 

 

Sürücülerin araçları çekmemesi üzerine Trafik Vakfı'na ait çekiciler devreye girdi. Çekicinin 'Araçlarınızı kaldırın' anonsunun ardından vatandaşlar önce çekicinin önüne geçti, daha sonra çekilerek aracın geçmesine izin verdi. Ancak araçların birbirine çok yakın park etmesi nedeniyle çekici işlem yapmakta zorlandı. Araçlar, vatandaşların itirazları arasında sürücüleri içindeyken çekiciye yüklendi. Olay yerindeki gerginlik devam ediyor.

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