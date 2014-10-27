Validebağ'da yeşil alan nöbeti soğuk hava ve yağmura rağmen sürüyor
27 Ekim 2014 12:27
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Üsküdar’da bulunan Validebağ Korusu’nun yeşil alan olarak korunması için mücadele veren mahalle sakinleri ve aktivistler, gece boyunca soğuk ve yağışlı havaya rağmen inşaat arazisi yanında bulunan alanda nöbet tuttu.
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Yağmurun başlamasıyla, eylemciler, soğuk ve yağışlı havadan korunmak için bekledikleri alanın üzerine naylon çekti.
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Nöbet tutan kişiler, naylonun altında battaniye ve yorgan yardımıyla ısınmaya çalıştı
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Masaların da kurulduğu nöbet noktasına bazı vatandaşlar yiyecek de getirdi.
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Nöbet tutulan alanda sıcak çay ve kahve servisi yapıldı. Polis ekiplerinin inşaat alanındaki bekleyişi sürüyor.