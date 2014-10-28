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Validebağ'da soğuk ve yağmura rağmen sabaha kadar nöbet

Yaklaşık 30 kişi, soğuk hava ve aralıklarla süren yağmura rağmen gece boyunca alanda nöbet tutmaya devam etti

28 Ekim 2014 10:10

Üsküdar Validebağ Korusu yanındaki cami inşaatına tepki gösteren vatandaşlar, soğuk hava ve yağmura rağmen alandaki bekleyişini gece de sürdürdü.

Validebağ Korusu yanında bulunan arazideki cami inşaatına tepki gösteren yaklaşık 30 kişi, soğuk hava ve aralıklarla süren yağmura rağmen gece boyunca alanda nöbet tutmaya devam etti.

DHA’da yer alan habere göre, eylemciler, alana kurdukları naylon çadırlar altında, yanlarında getirdikleri battaniye ve yorganlar yardımıyla soğuktan korunmaya çalıştı. Soğuk havadan etkilenen bazı kişiler teneke kutuda ateş yakarak ısınmaya çalıştı; bazıları da çay ve kahve içerek bekleyişini sürdürdü. Gecenin ilerleyen saatlerinde uykusuzluğu dayanamayan eylemcilerin, naylon çadırlar altına uyuduğu görüldü. Polis ekiplerinin de inşaat alanındaki bekleyişi sürdü.

 

‘Buna eylem demeyelim artık’

 

Mahalleli olarak inşaata tepki gösterdiklerini belirten sinema ve dizi oyuncusu İpek Tenolcay, "Buna eylem demeyelim artık. Biz eylem falan yapmıyoruz. Aşağı yukarı 25 senedir buradayım. Burada yürüyüş ve sporumu yaptım. Kızımla piknik yaptım. Okulu var kızımın. Onun okulunun piknik yaptığı bir alanın bozulmaması ve muhafazası için bir mücadele veriyoruz. Buna eylem demek istemiyorum; çünkü çoğunluğun kullanma hakkının elinden alınmamasını istediğimiz bir bölge var. Bu konuda mahalleli olarak bir tepki gösteriyoruz diyelim. İyi şeyler olmasını bekliyoruz. Bugün sonuçlanmasını beklediğimiz bir dava vardı. O davadan bir haber çıkmadı. Sanıyorum yarın haber çıkacak. Biz de ona göre hareket edeceğiz" dedi.

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