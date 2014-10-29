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İşte Validebağ'da krize yol açan 'butik cami'

Haftalardır tartışılan Validebağ'daki cami projesinin detayları ortaya çıktı

29 Ekim 2014 15:38

Haftalardır tartışılan, Validebağ Korusu yanındaki otoparkta yapılmak istenen 'butik cami'nin projesi ortaya çıktı. 1313 Ada 197 parsel için düzenlenen projede camii, lojman, şadırvan ve sosyal tesis alanı görülüyor. İki katlı caminin çatı yüksekliği 10 metre, minarenin yüksekliği ise 23 metre olarak planlanmış. Tek minare tek şerefe olarak düşünülmüş.

Vildan Çiftsüren'in Radikal'de yer alan haberine göre, Validebağ’daki inşaatın proje sahibi mimar Nebi Özbalta tartışmalarla ilgili konuşmak istemedi. Daha önce Validebağ Korusu'ndaki restorasyonlarda da görev alan Özbalta, "Cami için yeterli alan olduğunu" belirterek şunları söyledi:

"Orası bin 200/ bin 300 metrekarelik bir alan ve yönetmeliklerde de 3 binanın yapılabileceği kapasitede bir alan, projeyi de gördüyseniz zaten ufak bir camii, butik bir camii ve o camide ufak bir de lojman var personel için, abdesthane gibi bir şeyler yapıldı. Taban alanı olarak orada bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Ben bir meslek adamı olarak projeyi belediyeye teslim ettim, projenin sahibi de artık belediyedir. Belediyede projeyi hazırlatan kurumlar var, benlik bir durum yok, konunun muhatabı belediyedir, hassas da bir konu zaten anladığım kadarıyla.”

Validebağ’da inşası süren caminin finansörlerinden gayrimenkul, inşaat, enerji sektöründe faaliyet gösteren “Kalsın” şirketler grubunun başında olan Serhat Kalsın, mahkeme kararına rağmen inşaatı devam eden ve çevrecilerin tepkisine sebep olan camii ile ilgili ilk kez konuştu. Finans desteği verdikleri yönündeki bilgiye itiraz etmeyen Serhat Kalsın: "Üsküdar Belediyesi yeterli bilgiyi veriyor, her şey kanuni, ruhsatları alınmış, planları istenmiş, birimleri alınmış bir yer. Bununla alakalı başka hiçbir şey söylemeyeceğim” dedi. Kalsın, "Tüm bu yaşananlardan sonra geri adım atmayı düşündünüz mü?" şeklindeki soruyu da, “Söyleyeceklerim bu kadar” diyerek yanıtsız bıraktı.

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