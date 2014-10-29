Validebağ Korusu eylemcileri, mahsur kalan 18 madenciyi unutmadı

İstanbul Üsküdar'da Validebağ Korusu'nda, mahkemenin durdurma kararı olmasına rağmen yapılmak istenen camii inşaatına karşı başlatılan eylemler 9. gününe girdi.



İstanbul polisi ve çevik kuvvetin Validebağ Korusu'nun girişinde oluşturduğu barikatın önünde yüzlerce kişi nöbet tutmaya devam ediyor. 9 gün önce başlayan nöbet tutma eylemine çok sayıda siyasi parti, sivil toplum, LGBTİ ve kadın örgütleri, sendikalar, öğrenci grupları ve Gezi forumları destek verdi.



Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Özgürlükçü Demokrat Avukatlar Grubu (ÖDAV) ve Ezilenlerin Hukuk Bürosu üyeleri de eyleme destek veren gruplar arasında yet aldı.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde Acıbadem mahallesinde bulunan validebağ korusuna Üsküdar Belediyesi, İstanbul 7. İdare mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararına rağmen camii inşaatına devam ediyor.

Ermenek'teki 18 işçi için kanlı kefenler taşındı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde maden ocağında göçük altında mahsur kalan 18 maden işçisi de unutulmadı.



Diren Kadıköy Yoğurtçu Park Forumu üyeleri Validebağ Korusu'na başlarında baretleri ile ellerinde temsili kanlı kefenler taşıdı. Halkevleri İstanbul Şubesi de Acıbadem'den Koruya kadar pankartlar ve sloganlarla yürüdü.

Kamu Emekçileri Sendikaları İstanbul Şubeler Platformu (KESK) polis barikatının önünde basın açıklaması yaparak hükümeti protesto etti.

KESK yaptığı açıklamada, hükümetin hukuksuz girişimlerine karşı mücadele edeceklerini belirtti.