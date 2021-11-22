Uşak'ta derbi kavgası: 2 yaralı, 3 gözaltı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından iki takımın taraftar gurupları Uşak’ta birbirine girdi. Meydana gelen olaylarda 2 kişi yaralanırken 3 kişi de gözaltına alındı.

Türkiye de vatandaşların merakla beklediği Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, Fenerbahçe’nin 2-1’lik üstünlüğüyle sonlandı. Galibiyetin ardından Uşak’ta bazı noktalarında kutlama yapan Fenerbahçeli taraftarlar, bazı noktalarda ise Galatasaray taraftarlarıyla gerginlik yaşadı.

Taraftar grupları arasında çıkan kavgalara Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte bir çok polis müdahale etti. Yaşanılan olaylarda bir kişi karnından bir kişi de bacağından olmak üzere 2 kişi yaralanırken toplamda 3 kişi ise ekiplerce gözaltına alındı.

Meydana gelen olaylarla ilgili soruşturma başlatılırken polis ekipleri oluşabilecek taşkınlıkları önlemek amaçlı kentte bir çok noktada devriye ekiplerini arttırdı.

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