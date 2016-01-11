Urfa’da domuz gribinden 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi karantinada

Şanlıurfa'da yüksek ateş şikâyetiyle hastaneye başvuran ve yapılan tetkiklerde H1N1 virüsüne rastlanan 40 yaşındaki Mehmet Gök, yaşamını yitirdi. Gök'ün yaşamını yitirdiği kentte 6 kişi ise domuz gribi nedeniyle karantinaya alınarak tedavi ediliyor. Antalya'da ise bir kişi domuz gribi şüphesiyle yoğun bakıma alındı.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, Urfa'da oturan Mehmet Gök, geçen hafta yüksek ateş şikâyetiyle Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Burada yapılan kontrolde vücudunda 'domuz gribi' olarak bilinen H1N1 virüsüne rastlanan Gök, yoğun bakım ünitesinde karantinaya alındı. 6 gündür tedavisi süren Gök, bu sabah doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Gök'ün cenazesi yakınlarına teslim edilirken, alınan kan ve doku örnekleri tahlil için Adana'ya gönderildi.

Öte yandan halen aynı hastanede 4, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde ise 2 kişinin ise H1N1 şüphesiyle karantina altında tedavisi sürüyor.

Polikliniklerde grip yoğunluğu

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte artış yaşayan grip şikâyetiyle yüzlerce kişinin başvurması hastanelerin acil servis ve polikliniklerinde yoğunluk oluşturuyor. Yüzlerce kişi muayene olabilmek için kuyruk oluştururken, hastane personelleri ise maske takarak kendilerini korumaya çalışıyor.

Antalya'da domuz gribi şüphesiyle bir kişi yoğun bakıma alındı

Antalya'da, iddiaya göre, 5 kişi H1N1 virüsü sebebiyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. Hastaların tedavileri yapılarak taburcu edilirken bir kişi yoğun bakıma alındı. Yine aynı hastanede iki doktorun da H1N1 virüsüne yakalandığı iddia edildi. Söz konusu iddialar üzerine Başhekim Yardımcıları Prof. Dr. Dilara İnan ve Doç. Dr. Melike Cengiz, basın toplantısı düzenledi. Aynı zamanda Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyolioji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Dilara İnan, halk arasında domuz gribi olarak bilinen hastalığın 2009'dan sonra yayılmaya başladığını söyledi. Belirtilerinin yüksek ateş, öksürük ve yaygın vücut ağrısı gibi durumlar olduğunu anlatan İnan, "Bu dönemde mevsimsel bir virüs etkenleri arasında yer alan virüs tipi. 2009'dan bu yana mevsimsel virüs etkeni olarak karşımıza çıkıyor." dedi.

Griplerin yüzde 70'i H1N1

Prof. Dr. Dilara İnan, 2009'dan sonra görülen tüm griplerin yüzde 70'inin H1N1 (domuz gribi) kaynaklı olduğunu söyledi. Bu yıldan sonra grip geçirenlerin büyük bir ihtimalle H1N1 olduğunu söyleyen İnan, "Sizin tabirinizle domuz gribi." dedi. Bu hastalıktan korunmada aşının çok önemli olduğunu belirten İnan, "Kronik hastalığı olanlar, kalp, akciğer hastalığı olanlar, şeker hastalığı olanlar, yaşlılar, çocuklar, gebeler mutlaka aşınarak korunmalı. Mutlaka ellerin bol su ve sabunla yıkanması gerekiyor. Özellikle toplu taşıma araçlarına binip indikten sonra, kapı kolu gibi ortak kullanılan telefonlar gibi bunlara temastan sonra mutlaka ellerin bol suyla yıkanması gerekiyor. Aşı en önemli korunma yolu. Ocak ayında hastalık tavan yapıyor. Bu dönem dahil aşılanmaya devam edilebilir." dedi. İnan, yeterli sıvı alınması, iyi beslenmenin de yine gribe karşı koruyucu önlemler arasında olduğunu ifade etti. Geçen yılki vakalar göre paniğe neden olacak şekilde hastalıkta bir artış hızı olmadığını belirten İnan, beklenen bir şekilde devam ettiğini ifade etti.

"H1N1'le enfekte olan hastalar"

Prof. Dr. Dilara İnan, şuanda H1N1 virüsüyle enfekte olan hastaların olduğunu da açıkladı. Ancak bu hastaların karantinaya alınmadığını belirten İnan, normal grip vakası olarak başvuran, tedavinin ardından ise evlerine giden vakaların olduğunu kaydetti. Yine hastanede iki doktorun gribe yakalandığını belirten İnan şunları söyledi: "O doktorlarımızı yatırdık. Ama grip nedeniyle yatırmadık. Onların başla enfeksiyonları vardı. Çıktılar şuanda hastanede yatmıyorlar. Sadece başka nedenle yatıp çıktılar. Domuz gribi nedeniyle bizim hastanemizde karantinada bulunan yok. Yoğun bakımda bir kişi var."

"Bir kişi H1N1 şüphesiyle yoğun bakımda tutuluyor"

Başhekim Yardımcısı aynı zamanda Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı'nda Öğretim Üyesi Doç. Dr. Melike Cengiz de bir hastanın cuma günü acil servise yüksek ateş ve grip bulgularıyla başvurduğunu söyledi. Herkesin grip geçirdiğini belirten Cengiz, "H1N1 de geçiriyoruz ama zaman zaman hangi etkenle olursa olsun bu altta yatan bazı durumlara bağlı olarak bağışıklık sisteminde o anki bir bozukluğa genel bir bozukluğa bağlı olarak bu grip ağırlaşabiliyor. Ağırlaştığı zaman daha şiddetli hale geliyor. Zaman zaman solunum sıkıntısı nedeniyle hastaların solunum cihazlarına bağlanmaları gerekiyor. Bu durumda yoğun bakımlar devreye giriyor. Şuan yoğun bakımda bir tane benzer bir virüsle enfekte olduğu tespit edilmiş bir hasta var. Ama solunum cihazına bağlı değil. Bilinci açık. Solunum cihazına hiç bağlanmadı." diye konuştu.

Cengiz, hastanın yarın ya da öbür gün taburcu edilebileceğini, virüs türünün de H1N1 olma ihtimali bulunduğunu söyledi.