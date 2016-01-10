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Domuz gribinden 1 kişi daha hayatını kaybetti

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören 2 kişi de daha domuz gribi virüsü saptandığı belirtildi

10 Ocak 2016 23:16

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde H1N1 virüsü tedavisi gören 55 yaşındaki Yaşar Koçal yaşamını yitirdi.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi'ne bir hafta önce başvuran 2 kişi tedavi altına alınırken, hastalardan alınan numuneler incelenmek üzere Sağlık Bakanlığı'na gönderildi. Numunelerde domuz gribi virüsü tespit edilince, Diyarbakır Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne yazı gönderilerek bilgilendirildi.

Halk Sağlığı Müdürlüğü de Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören 2 kişi de domuz gribi virüsü saptandığını belirterek, hastaneyi bilgilendirdi.

Hastanenin acil servis yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı olarak domuz gribi tedavisi gören iki kişiden Yaşar Koçal, bu akşam saatlerinde öldü. Diğer kişinin ise tedavisi sürüyor.

Bu arada aynı hastaneye grip tedavisi için başvuran 5 kişiden alınan numuneler ise incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi.

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