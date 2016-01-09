CHP'den domuz gribi vakalarının incelenmesi talebi

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun H1N1 virüsü tespit edilen 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamasının ardından, bu yıl da domuz gribi paniği yaşanmaya başladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, domuz gribinden kaynaklanan ölümlerin araştırılması ve sorunlara kalıcı ve etkili çözüm önerilerinin bulunması amacıyla meclis araştırması istedi.

Tanrıkulu tarafından verilen önergede, “Kaç milyon doz domuz gribi aşısı alındığı, bunun maliyetinin ne kadar olduğu ve hangi firma ya da firmalara bu aşının ihalesinin verildiği konusunda kamuoyu aydınlatılmalıdır” dendi.

DHA’nın haberine göre; Türkiye genelinde önceki gün ve dün yüksek ateş ve kusma nedeniyle hastanelere 35 kişi başvurdu. İnceleme altına alınan hastalardan biri çocuk olmak üzere beş kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi de hastanelerdeki özel karantina bölümlerinde tedaviye alındı.

Önergenin gerekçesi şöyle:

Domuz gribi hastalığının ortaya çıkmasından, aşının üretilip satılmasına kadar geçen süre, çeşitli tartışmaların, spekülasyonların ve olumsuzlukların doğmasını da peşinden getirmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü’nün domuz gribi aşısını önermesine rağmen, aşı üzerine yaşanan tartışmalar son bulmamıştır.

Ülkemizde kullanılacak domuz gribi aşısı konusunda da tartışmalar yaşanmış ve yaşanmaya da devam etmektedir. Kaç milyon doz domuz gribi aşısı alındığı bunun maliyetinin ne kadar olduğu ve hangi firma ya da firmalara bu aşının ihalesinin verildiği konusunda kamuoyu aydınlatılmalıdır. Nitekim Adana ve Niğde’de domuz gribi sebebiyle yurttaşlarımız hayatını kaybetmiş bu sebeple domuz gribi aşısı konusu yeniden gündeme gelmiştir.

Domuz Gribi Aşısı alımları ile ilgili vermiş olduğum yazılı soru önergesine (7/31357 Esas Numaralı) 05.08.2014 tarihinde gelen cevapta Sağlık Bakanı, Pandemik grip ile mücadele kapsamında yaklaşık 6.000.000 doz aşı alındığını, yaklaşık 3.000.000 doz aşının kullanıldığını, 3.000.000 doz aşının da tedbir amaçlı stoklandığını, stoklanan 3.000.000 doz aşının muhtemelen bir salgın durumunda ihtiyaç duyulacak yeni karakterli grip aşısı ile üretici firma tarafından değiştirileceğini ifade etmiştir.

Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet Yılmaz 2015 yılı Mart ayında TBMM Genel Kurulu’nda, "Domuz gribinden şu ana kadar 12 kişi ölmüş. Yaygın bir salgından bahsedemeyiz" demişti.

Art arda gelen gribe bağlı ölümlerin ardından Sağlık Bakanlığı Müsteşarı ise, konuyla ilgili, 2015 yılı Mart ayında, "Vakalarda artış görüyoruz. Bu mevsimsel olarak diğer yıllara benzer bir artış görüyoruz. 2015 yılı itibariyle 317 numune bize gelmiştir. Bunlar içerisinde 170 vakamız domuz gribidir. Bu vakalarda kaybettiğimiz oran da 11 vakadır. 11 domuz gribi vakamız hayatını kaybetmiştir. 2014'te 11, 2015'te 5 olmak üzere toplam şu ana kadar 2014-15 sezonu için konuşuyorum 16 vakayı kaybettik. Antalya, Kocaeli, Çanakkale, Sivas, Mersin bölgemiz içerisinde bulunuyor. Samsun'da da üç vakamızı kaybettik. Bu illerimizle ilgili yerinde değerlendirme de yapılıyor.” açıklamasını yapmıştı.

8 Ocak 2016 tarihi itibariyle, Manisa'da 53 yaşındaki Meral Kaçira ile Konya'da 4 yaşındaki bir çocuğun domuz gribi nedeni ile yaşamını yitirdiğinin basına yansımasının ardından, Manisa Sağlık İl Müdürü, yüksek ateşle hastaneye kaldırılan 53 yaşındaki Meral Kaçira’da domuz gribi virüsü tespit edildiğini doğrulamıştır.

Konya’da yüksek ateş ve kusma şikayeti üzerine hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirmiş, doktorlar, çocuğun `domuz gribinden (H1N1) öldüğü tanısını koymuşlardır.

17 yaşlarında bir gencin de, yine aynı hastanede tedavi altında iken domuz gribinden öldüğü iddiaları üzerine durulduğu yine basına yansımıştır.

Domuz gribinden kaynaklanan ölümlerin araştırılması ve domuz gribi aşısında son yaşanan gelişmelerin konunun uzmanları aracılığıyla görüşülmesi ve ortaya çıkan sorunlara kalıcı ve etkili çözüm önerilerinin bulunması amacıyla Meclis Araştırması açılması elzemdir.”