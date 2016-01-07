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Kültür-Sanat

Bülent Ersoy, domuz gribi mi oldu?

Ersoy, nefes almakta güçlük çektiğini ve boğazından kültür örneği alındığını söyledi

07 Ocak 2016 14:38

Bir televizyon programına canlı yayınla bağlanan Bülent Ersoy, nefes almakta güçlük çektiğini ve boğazından kültür örneği alındığını söyledi. Şiddetli öksürük nedeniyle ciğerlerinin çok acıdığını söyleyen Ersoy, domuz gribinden şüphelenildiğini anlattı. 

Bülent Ersoy’un durumuna ilişkin yapımcısı Fevzi Siverek de "Bazı testler yapıldı. Ancak test sonuçları daha çıkmadı. Domuz gribi riski de olabilir denildi. Çok yaygın bir şekilde domuz gribi riski var. 40 derece ateşi var ve öksürüyor. Bugün çıkan tahliller sonucu teşhis konulacak” dedi.

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