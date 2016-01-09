Domuz gribinden 1 kişi daha öldü; Sağlık Bakanı 'paniğe gerek yok' dedi

Domuz gribi şüphesiyle Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören bir kişi hayatını kaybetti. Hastanede domuz gribi şüphesi taşıyan hasta sayısının 3’e yükselmesi nedeniyle, hastanede alarm verildi. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, paniğe gerek olmadığını savunarak, "Şu an itibariyle salt domuz gribi teşhisiyle ölen vaka sayısının 2 olduğunu söyledi. H1N1 virüsü teşhisiyle hayatını kaybeden kişi sayısının 12 olduğunu açıklayan Müezzinoğlu, "Şu anda grip aşısıyla ilgili en ufak bir sıkıntı söz konusu değil” dedi.

DHA’dan Cengiz Çoban’ın haberine göre; Müezzinoğlu, AKP Afyonkarahisar kampında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Domuz gribi vakalarına ilişkin bir soru üzerine Müezzinoğlu, "Panik yapmayın" çağrısını yineledi. Müezzinoğlu, "Şu an itibariyle domuz gribi teşhisiyle salt ölen vaka sayımız 2 ama domuz gribi H1N1 virüsünün de etken olduğu ilave hastalıklarında olduğu böbrek yetmezliği, kardiyovasküler hastalıklar, immün sistem yetersizliği gibi, 65 yaşın üzerinde farklı sağlık sorunları olup da vefat eden ve bu vefat edenlerin içinde de H1N1 virüsü teşhisi koyduğumuz vaka sayısı da 12. Dolayısıyla vefat edenlerin tamamını H1N1 virüsünden vefat etmiş gibi kamuoyuna deklare etmek ve burada paniğe sebep olmak doğru değil" diye konuştu.

Viral enfeksiyonlar, gribal enfeksiyonlar açısından öncelikle çocuklar adına annelerin, babaların ve bütün vatandaşların hijyen açısından tedbir almalarını, sağlıklı beslenmelerini ve sulu gıda almalarını öneren Müezzinoğlu, "El ve ağız sağlığına ne kadar çok dikkat edersek, direncimizi düşürecek ilave yüklerden ne kadar uzak durursak, bir de sağlıklı beslenme ve ortamın temiz havasına ne kadar çok dikkat edersek inanıyorum ki viral enfeksiyon salgınlarından da toplum olarak o kadar az etkileneceğiz" ifadelerini kullandı.

"İlaç bulunmuyor, diye bir şey bugün için söz konusu değil"

Grip aşısı ve ilaçlarla ilgili bir sıkıntının yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bir soruya Müezzinoğlu, şu yanıtı verdi:

"Şu anda grip aşısıyla ilgili en ufak bir sıkıntı söz konusu değil. Diğeri de "Tamiflu" ilacı biz bakanlık olarak ücretsiz bütün hastanelerimize, toplum sağlığı merkezlerine dağıtımını yaptık. 'İlaç bulunmuyor' diye bir şey bugün için söz konusu değil. Ama zaten ilacı olan bir hastalık da değil. Bu yardımcı destek tedavi ve koruyuculukta kısmen destek veren bir alan, aşılarımız. Yoksa aşıda yüzde yüz koruyuculuk söz konusu değil. Çünkü virüs her yıl şekil değiştiriyor o nedenle bu anlamda risk gruplarına tedavi amaçlı demiyorum, tedbir amaçlı tavsiye ediyoruz. Ve destekleyici tedavi de de Tamiflu ilacını biz bakanlık olarak ücretsiz olarak hastanelerimize ve toplum sağlığı merkezlerimize gönderdik. Ama en önemlisi hijyen, sağlıklı beslenme ve istirahate dikkat etmek."

Kartal'da ‘domuz gribi’ alarmı

Solunum yolları enfeksiyonu ve yüksek ateş şikâyetiyle Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran 3 kişi de domuz gribi belirtileri tespit edildi. Domuz gribi şüphesiyle tedavi gören bir kişi hayatını kaybetti.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başvuran ve domuz gribi şüphesi taşıyan hasta sayısının 3'e yükselmesiyle birlikte hastanede alarm verildi. Hastanenin Acil Servis binasındaki "Kırmızı Alan" içindeki ve çevresindeki görevliler ile hasta yakınları maske takarak dolaşmaya başladı. Başka hastanelere sevk edilen hastaların ve çalışanların da maske takarak görev yaptıkları görüldü.