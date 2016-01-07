5 kişide daha domuz gribi şüphesi

Şanlurfa'da yüksek ateş şikayetiyle Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi`ne başvuran 5 kişi, domuz gribi şüphesiyle tedaviye alındı.

Kentin çeşitli mahallelerinde yaşayan ve isimleri açıklanmayan 5 kişi, yüksek ateş şikayetiyle Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi`ne başvurdu.

Doğan Haber Ajansı’ndan Ali Leylak’ın haberine göre, acil serviste ilk kontrolleri yapılan 5 kişi, H1N1 virüsü taşıdıkları şüphesiyle tedaviye alındı. Hastalardan kan örnekleri alınarak Adana`ya gönderilirken, hastanede çeşitli önlemler alındı. Hastane çalışanları ile hasta ve yakınlarına maske dağıtıldı.

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yönetici Vekili Doktor İdris Dağ, 5 farklı adresten yüksek ateş şikayetiyle hastaneye gelen hastaların genel durumlarının iyi olduğunu belirterek, şöyle dedi: “Şu anda H1N1 virüsü şüphesiyle 5 hasta yatmaktadır. Yatan bu hastaların genel durumları iyi olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Hastanemizde ve acil servisinde karantinaya alma gibi bir durum söz konusu değildir. Bu vakalarımızın kan tahlilleri alındı, Adana`ya gönderildi. Bunların sonuçlarını bekliyoruz.”